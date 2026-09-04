Obavy o Schumacherova bratra Ralfa: Musel pod kudlu!
Nevinné dovádění na vodním skútru se proměnilo v pořádně bolestivý zážitek! Bývalý pilot F1 Ralf Schumacher se těsně před legendární Velkou cenou Itálie zranil tak vážně, že musel okamžitě pod kudlu. Místo posledních letních dní s novopečeným manželem Étiennem teď řeší trable...
Měl to být pohodový den plný adrenalinu. Ralf se v německém Duisburgu zúčastnil televizní show, jenže stačila jediná sekunda a bylo po zábavě. Při pádu z vodního skútru se bývalý závodník zranil ve chvíli, kdy se dral zpět na stroj. Na místo musela okamžitě vyrazit vodní záchranná služba.
Přímo na místě se ještě zdálo, že vyvázne jen s koňskou dávkou bolesti. „Doktor mi napravil rameno, takže mu moc děkuji. Hodně to bolí, doufám, že nemám nic zlomeného,“ věřil ještě na břehu Schumacher. Jenže to bylo spíše zbožné přání. Už v pondělí musel Ralf na operaci.
I přes zdravotní problémy se ale zarputilý Němec odmítá vzdát své úlohy televizního experta. Ve čtvrtek totiž plánoval odletět na slavný okruh v Monze.