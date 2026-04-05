Corinna Schumacherová prozradila: Krutá rada jejího muže Michaela!
Závodění má v krvi nejen jeho syn Mick. Legendární pilot formule 1 Michael Schumacher je doslova obklopen jezdci. Jeho manželka Corinna je šampionka v jezdectví. Ovšem na koních! Ve stejných stopách se vydala i jejich dcera Gina, kterou Michael pozoroval jezdecky růst. A pronesl soud, se kterým mu Corinna po letech dává za pravdu...
O Gině se rozhodně nedá říct, že by zůstávala ve stínu svých slavných rodičů. Sama je několikanásobnou šampionkou, což německou televizi ZDF přimělo k tomu, že vznikl dokument s názvem »Koňská síla: Svět Giny Schumacherové«. Jezdecký růst své dcery sledoval do osudné nehody na lyžích také sám Michael.
Ten potom manželce Corinně pověděl jednu věc, která se na první pohled může zdát dost krutá. „Michael mi jednou, když bylo Gině deset let, řekl: Bude mnohem lepší než ty,“ vyprávěla Corinna v dokumentu, který německý deník BILD měl možnost vidět ještě před oficiální premiérou plánovanou na 17. dubna.
Pro svá slova měl ale sedminásobný mistr světa vysvětlení. „Když jsi sportovec, musíš být do jisté míry sobec. A to je správné. Jinak ničeho nedosáhneš,“ usoudil tehdy Michael, který nejednou ukázal ostré lokty. „Dnes si říkám: Měl takovou pravdu,“ přiznala Corinna.
Sama Gina v dokumentu zavzpomínala na to, jak důležití byli v její jezdecké kariéře oba rodiče. Schumacherova manželka mimochodem patří k nejúspěšnějším chovatelkám koní plemene Quarter Horse.
„Dřív měla jednoho koně, a když jsme byli menší, chtěla zase začít,“ nastínila Gina. „Chtěla ale bezpečného koně. Pak byla s tátou v Dubaji a jezdili na arabských koních. Táta tam z jednoho spadl. Hned vedle byl ale jeden Quarter Horse, který tam byl proto, aby ostatní koně uklidňoval. A máma tehdy řekla, že přesně takového koně by chtěla,“ vylíčila Schumacherova dcera.
Ranč byl pro Ginu také místem, kde se nejlépe vyrovnávala s bolestí, kterou si v sobě nesla po tátově nehodě na lyžích. „Jsem vděčná, že to takhle můžu dělat. Není to totiž samozřejmost. Moji rodiče mi to umožnili. Proto pro mě bylo vždycky důležité, abych v tomto ohledu tvrdě pracovala. Abych to dělala tak dobře, jak jen dokážu," uzavřela jezdkyně, která se loni sama stala maminkou holčičky Millie.