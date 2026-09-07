Moje zápasy teď nejsou dobré pro mentální zdraví, řekla po postupu Nosková
Zápasy pro otrlé! Česká tenistka Linda Nosková se poprvé v kariéře probojovala do čtvrtfinále US Open, na kurtu si ale prošla pořádným očistcem. Ukrajinku Martu Kosťukovou udolala 7:5, 5:7, 6:4 a infarktové drama rozsekla až na šestý mečbol! Sama dvacetiletá hvězda po zápase přiznala, že její duely v poslední době zrovna neprospívají mentálnímu zdraví. Teď ji v New Yorku čeká bitva těžké váhy – světová jednička Aryna Sabalenková!
„Byl to velmi těžký zápas. Ani jedna z nás nic nevypustila. Měla jsem spoustu příležitostí, hlavně ve druhém setu. Nedokázala jsem ho ale dotáhnout do vítězného konce, takže jsem musela počkat na další šanci a pokračovat dál,“ řekla Nosková.
Česká tenistka vyhrála utkání bezmála po dvou a půl hodinách. Mohla ale uspět už dříve, když ve druhé sadě vedla 5:4 a měla první dva mečboly. Světová jedenáctka Kosťuková je ale odvrátila, sadu otočila a vynutila si třetí set.
„Marta je velká hráčka. Věděla jsem, že ať už servíruju, nebo returnuju, nebude to lehké. Vždy do toho víceméně šla ona. Tuším, že ode mě byly na mečboly jen asi dvě nevynucené chyby. Bylo to těžké dohrát do toho posledního míče. Přišlo mi, že když se mi to nehodilo, vždycky vytáhla něco z rukávu,“ uvedla Nosková.
Situace se pak opakovala i v závěru třetí sady, kdy Nosková měla rovněž za stavu 5:4 další možnosti. Při třetím a čtvrtém mečbolu zahrála míč do autu, pátý namířila do sítě. Využila až šestý.
„U něj jsem už moc klidná nebyla. Klepala se mi ruka už při tom druhém,“ řekla s úsměvem Nosková. „Přijde mi, že těchto zápasů, kdy jsem blízko, pak se to vzdálí a pak jsem zase blízko a taháme se na konci, mám v poslední době až moc. Není to nejlepší pro mé mentální zdraví ani pro mentální zdraví mého týmu. Nicméně tyhle zápasy jsou asi ty, na kterých záleží nejvíc,“ podotkla nasazená šestka.
Po proměněném mečbolu si zakřičela a přidřepla k zemi. „Spadlo to ze mě hodně. Ten zápas mohl jít úplně na opačnou stranu. Jsem ráda, že se mi už nějakou dobu nestalo, že jsem měla několik mečbolů a pak jsem ten zápas prohrála. Mám radost, že to vyšlo, ale nebudu lhát: Brala bych i výhru ve dvou setech,“ uvedla.
Před závěrečným třetím setem také odešla na chvíli z kurtu. Připomněla tím situaci z finále letošního Wimbledonu, kdy proti Karolíně Muchové neproměnila ve druhém setu pět mečbolů. I tehdy duel po návratu na dvorec úspěšně dokončila.
„Bylo tam hodně hluku, ale samozřejmě jsem se potřebovala znovu nastartovat. Musela jsem se znovu soustředit a nechat to za sebou, což nebylo vůbec jednoduché. Po takových chvílích je vždy nejdůležitější dát se psychicky znovu dohromady. Ať už to bylo ve Wimbledonu, nebo tady,“ řekla Nosková.
Postupem do čtvrtfinále si na US Open vylepšila osobní maximum. Dosud byla ve Flushing Meadows nejdál ve 3. kole. „Je to super. Jsem ráda, že pořád přežívám a těším se na další zápas,“ uvedla Nosková, která je i poslední českou zástupkyní ve dvouhře. „Já to tak neberu, ale když to zmiňujete, tak je to asi zodpovědnost. Myslím, že všichni Češi se snažíme a to je vše, na čem záleží,“ uvedla.
V boji o semifinále narazí na vítězku posledních dvou ročníků a světovou jedničku Sabalenkovou. S tou dosud hrála dvakrát, ani jednou neuspěla. Letos s ní prohrála v semifinále v Indian Wells 3:6, 4:6, před třemi lety jí podlehla také ve finále v Adelaide.
„Oba zápasy byly odlišné. Ten poslední v Indian Wells byl velmi těžký a vyrovnaný, ale ona ho zvládla dobře. Vyhrála celý turnaj, stejně jako tady vyhrála poslední dva roky. Uvidíme, co se stane. Teď mám den na to, abych si odpočinula, znovu se soustředila a připravila se. Očekávám rychlý tenis,“ doplnila Nosková.