Tenisová ikona Williamsová se řítí na trávu. Potvrzeno: NÁVRAT!
A je to tady! Tenisová legenda Serena Williamsová (44) se po bezmála čtyřech letech vrací ze sportovního důchodu. Matka dvou holčiček by se dokonce mohla objevit ve Wimbledonu!
Už na začátku února se to bralo jako hotová věc. „Loni v říjnu se přihlásila do antidopingového programu, což je podmínka návratu. Povinný půlrok uplyne 22. února, naskočí v Indian Wells nebo Miami,“ psal list NY Times.
I když se na jaře nic nestalo, sama tenistka divoké teorie podporovala. „Nikdy jsem přece kariéru oficiálně neukončila, takže můj návrat je vysoce pravděpodobný. Ale teď ještě ne,“ smála se.
Shodila 14 kilo
Nyní se zdá být definitivně jasno. Američanka, která za poslední rok shodila 14 kilogramů díky injekcím na hubnutí, je údajně přihlášená s krajankou Mbokovou do čtyřhry na travném turnaji v Queen‘s, který startuje 8. června.
A spekuluje se, že by po tomto testu mohla naskočit rovnou do dvouhry ve Wimbledonu, který sedmkrát ovládla – naposledy před rovnými deseti lety.
|Serena vyhrála 23 grandslamů ve dvouhře, o jeden víc mají Australanka Courtová a Srb Djokovič.