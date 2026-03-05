Tenisová jednička Sabalenková dva roky po smrti přítele: Prsa a zásnuby!
To jsou ale divoké dny! Tenisová královna Aryna Sabalenková (27) nejprve navnadila fandy vyzývavými fotkami poloodhaleného dekoltu, aby vzápětí šokovala zásnubami!
No, šokovala... Když vyhrála první turnaj sezony v Brisbane, při tradiční pokloně týmu utrousila: „A děkuji i svému příteli – snad tě budu brzy nazývat i trochu jinak,“ rozesmála se Běloruska a bouřící fanoušky vyzvala: „Pojďme na něj trochu zatlačit!“ Brazilci Georgiosi Frangulisovi (37) to trvalo necelé dva měsíce. Před startem turnaje v Indian Wells poklekl na verandě plné květin a svíček před svoji milou se zásnubním prstýnkem. „Ty a já navždy!“ pochlubila se pak dojatá tenistka.
Pachuť smrti
Jsou spolu dva roky. Potetovaného svalovce, který studoval práva a kromě byznysu se věnoval závodům rychlých aut, si nabrnkla předloni – v době, kdy její dlouholetý přítel, hokejista Konstantin Kolcov (†42), vyskočil v Miami z balkonu ve 23. patře. Spekuluje se, že důvodem sebevraždy byl konec jejich vztahu...
„Díky mému příteli, že mě každý den činí šťastnou,“ vyznala se Aryna Georgiosovi. Jak se teď jejich vztah promění? Zatrhne snad snoubence ukazovat veřejnosti její bujné poprsí?