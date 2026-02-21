Driblér vs. Král vápna: Haraslín a Chorý na jaře válcují ligu. Co říkají data?
Oba jsou jako oheň, plní emocí – ale zejména vlivu na úspěch týmu, kvalitu. Herně jsou přitom tak rozdílní, až to bije do očí. Tomáš Chorý, hromotluk ze Slavie, a Lukáš Haraslín, štírek ze Sparty. Ve fotbalové lize těžko najdete sledovanější jména. Oba dva na jaře válcují, co se jim postaví do cesty. Jen každý po svém.
Jeden navádí míč, kličkuje, potom klasicky obstřeluje obránce a míč cpe na zadní tyč. Diskutuje, směje se, jindy rozčiluje. Druhý se rve, protivníci od něj v soubojích odpadávají, prosazuje se hlavou, kraluje uvnitř vápna, mračí se. „Jsou těžko srovnatelní,“ usměje se Petr Ruman, trenér a expert deníku Sport a webu iSport. „Tak jiní, různé typy útočníků,“ dodá.
Přesto Lukáš Haraslín s Tomášem Chorým mají něco společného: dopad na hru i produktivitu týmu, tudíž výsledky. Na jaře se rozparádili. Sparťan ve třech utkáních zapsal pět branek, a to šel do duelu se Zlínem kvůli nemoci jako střídající. Slávista zatím zaznamenal tři góly, k čemuž přihodil asistenci. Neprosadil se pouze v úvodním střetu v Pardubicích, kde však červenobílí hráli pomalu osmdesát minut v oslabení.
V tuto chvíli jsou hlavními kandidáty na krále střelců. Chorý tabulku vede s dvanácti úspěchy, Haraslín je druhý s devíti společně s už plzeňským snajperem Danielem Vašulínem. Proti němu však mluví nižší předpokládané vytížení, než měl na podzim na hostování v Olomouci, kde byl impozantní.
Chorý s Haraslínem mají svá místa v základní sestavě pod palcem – tedy v případě, že jsou zdraví. Což je otázka zejména u slovenského reprezentanta, jehož i na podzim trápila zranění, celkem chyběl v pěti z devatenácti kol. Chorý na tom však byl ještě hůř: zastavil ho trest na šest duelů za zkrat v souboji se Zlínem. Pokud by neulétl, byl by souboj o krále kanonýrů v tuto chvíli zřejmě daný. Ale není…
Každopádně je prakticky jisté, že si k úspěchu oba pánové musejí překonat svá kariérní maxima. Chorý se v lize dostal nejvíce na čtrnáct tref v minulém ročníku, Haraslín na číslo dvanáct v předminulé titulové sezoně.
Ligoví kanonýři v sezoně 2025/26
Góly
Hráč
12
Chorý (Slavia)
9
Haraslín (Sparta)
9
Vašulín (Plzeň)
8
Krčík (Plzeň)
Chramosta (Jablonec)
Jawo (Jablonec)
Chytil (Slavia)
Gning (Baník)
Patrák (Pardubice)
Darida (Hradec Králové)
Rrahmani (Sparta)
Nakročeno mají – a jejich trenéři to vědí. Posuďte sami.
Jindřich Trpišovský o Chorém: „Je pro nás extrémně důležitý, a když chybí Lukáš Provod. Podle mě je o chlup lepší než v předešlé sezoně.“
Brian Priske o Haraslínovi: „Je důležité, že náš kapitán hraje na vysoké úrovni. Je precizní, je nebezpečný.“
Každý na to každopádně půjde po svém. „Tomáš je klasický hrotový útočník, je dominantní ve vápně, pracuje pro mužstvo,“ přikývne expert Ruman. „Haraslín má dynamiku, vedení míče a moment překvapení,“ dodá.
Jeho slova potvrzují také čísla, například hlavičkové souboje či právě driblingy. V čem se hráči také liší, je jasné při pohledu na metriku xG. Zatímco Chorý je s góly pod svým xG (tedy očekávané branky), Haraslín je vždy jasně přestřílí.
Jejich odlišnost však nabízí nápad: Ti dva by přece vedle sebe mohli hrát! „Samozřejmě,“ vypálí Ruman. „Chorý na špici, Haraslín z levého křídla. Bylo by to pekelně silné duo,“ má jasno.
Pro jaro jsou však hvězdy ligy hlavními soupeři.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|22
|15
|7
|0
|49:18
|52
|2
Sparta
|22
|14
|5
|3
|43:23
|47
|3
Jablonec
|22
|12
|6
|4
|30:20
|42
|4
Plzeň
|22
|12
|5
|5
|42:28
|41
|5
Liberec
|22
|10
|7
|5
|37:22
|37
|6
Karviná
|22
|10
|2
|10
|35:37
|32
|7
Hr. Králové
|22
|8
|6
|8
|33:29
|30
|8
Olomouc
|22
|8
|6
|8
|20:21
|30
|9
Zlín
|22
|7
|6
|9
|26:29
|27
|10
Teplice
|22
|6
|7
|9
|22:26
|25
|11
Pardubice
|22
|6
|7
|9
|28:38
|25
|12
Bohemians
|22
|6
|5
|11
|19:29
|23
|13
Ml. Boleslav
|22
|4
|7
|11
|29:47
|19
|14
Baník
|22
|4
|6
|12
|16:28
|18
|15
Slovácko
|22
|3
|7
|12
|14:29
|16
|16
Dukla
|22
|2
|9
|11
|14:33
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu