Originální St.art, sparťané začali v divadle. Čas se mi krátí. Chci titul, přiznal Řepík
Sparťané odstartovali novou sezonu zase jinak. Originálně. V pražském divadle Jatka78 spojili představení nových dresů se sportovně-uměleckou inscenací St.art v podání souboru Cirk La Putyka s prezentací týmu a nových dresů. „Moc se mi líbilo. Poprvé jsem to viděl na Trenérovi roku a podruhé si to užil možná ještě víc. Je to silné představení, které ukazuje nejen skvělé artistické výkony, ale i psychologii a emoce sportu. Upřímně, když se ozval zvuk lámajících se kostí, měl jsem husí kůži,“ přiznal trenér Patrik Augusta.
Filip Chlapík, Michal Řepík a Jakub Krejčík se na konci oblékli do nových dresů. Sparta má tři nové sady, rudou, bílou a černou. Do ročníku 2026/27 vstupuje s novými trenéry a jasnou představou, jak se chce na ledě prezentovat. Chce ukázat charakter, jaký předvedla v play off. Tak jako představení La Putyky strhuje tempem, poetikou a obdivuhodnými výkony.
„Bylo to strašně trefné. Tohle představení ke sportu patří, je skvěle nachystané, skvělé výkony. A tím, že jsme tady mohli být s celým týmem, a ještě to bylo zakončené prezentací dresů a celé Sparty, tak upřímně, i pro mě to bylo velice silné,“ řekl trenér Patrik Augusta.
V představení La Putyky se propojují světy, které k sobě mají velmi blízko. Sport i umění jsou o emocích. Taky o talentu a každodenní dřině, stojí na vítězstvích a porážkách. „Bylo to hezké. V Americe jsem viděl Circus du Soleil, v Čechách jsem byl na něčem takovém poprvé. Předváděli skvělé výkony. Můžeme si z toho něco vzít i pro sebe. Taky byla vidět ta síla, jak oni pracují jako tým,“ přidal se Michal Řepík.
Příprava byla dlouhá: Ať už se to rozjede
„Myslím, že hráči se v tom viděli, i když my většinou jezdíme na kole, neběháme na pásu. Já už mám kariéru sportovce za sebou. Ale viděl jsem tam výkony těch artistů. Miluju lidi, kteří dělají něco srdcem a ještě to umí. Tahle parta (La Putyka) kolem Rosti Nováka nejsou jen Češi, ale klobouk dolů. Úžasné představení,“ pokračoval Augusta, který po příchodu do Prahy chodí do divadla často. „Dvakrát tolik, než posledních deset let,“ přiznal.
Sparta po turbulentní základní části dokázala v play off otočit dvě série a jediný gól ji dělil od postupu do finále. Tam ukázala svou sílu a schopnost obětovat se pro úspěch. Do nové sezony vstupuje s novým realizačním týmem v čele s Augustou. Extraliga začne za týden.
„Myslím si, že už cítím takovou tu zdravou nervozitu v klubu, v týmu, kdy už je to dlouhé a už čekáme, kdy to vypukne, protože je i hodně akcí mimo led a hráči mají mediální povinnosti. Potřebujeme to trošku uklidnit a nachystat se. A těšíme se, až to ve středu začne, protože pak už to bude jenom o hokeji,“ uvedl nový kouč.
„Těšíme se,“ přitakal Řepík. „Ještě máme jeden přípravný zápas ve Varech a příští středu začínáme. Příprava byla dlouhá. Každý bude rád, až se to rozjede a nebude se muset tolik trénovat a víc hrát. Mužstvo vypadá dobře. Z větší části zůstal tým, který končil minulý ročník. Posílili jsme Blýmou (Matěj Blümel) a Sekim (Jiří Sekáč), dvěma výbornými, zkušenými hráči, kteří tým pozvednou. Roman Horák je ještě zraněný, až se doléčíme a všechno, bude to dobré,“ povídal v 37 letech nejstarší sparťan v současném kádru.
Kariéra se mi krátí, ví Řepík
Rodák z Vlašimi ve Spartě vyrostl, po návratu z ciziny v klubu působí nepřetržitě desátou sezonu. Extraligový titul už má, získal ho v roce 2016 s Libercem, který ve finále porazil právě Spartu. Rodák z Vlašimi pořád věří, že ho vybojuje i s týmem, s ním spojil nejdelší část kariéry.
„Když přišel Jirka Sekáč, říkal jsem mu, aby si nemyslel, že se bude flinkat,“ usmál se. „Momentálně jsem ve Spartě nejstarší. Kariéra se mi krátí a chtěl bych tady vyhrát titul. Budeme se snažit tam nechat všechno a makat, v základní části si to připravit. Už jsme v play off mockrát viděli, že se může stát cokoli. Doufám, že nám zůstane to, s čím jsme sezonu končili, bojovnost, týmovost, že se nám povede start a budeme hrát dobře. Zatím cítím, že parta je super a všechno klape. Doufám, že to bude pokračovat a přeneseme to do sezony,“ dodal.
Spartě se s oblibou připomíná, že od posledního titulu uplyne příští rok dvacet let. Někteří na to možná podvědomě myslí, jiní nejsou ničím zatížení. Největším favoritem na prvenství budou nabušené Pardubice, které investovaly do hráčů nejvíc peněz.
„Ale na Spartu tlak vždycky byl a vždycky bude. Ať si říká, kdo chce, co chce. Samozřejmě víme, jaký mají Pardubice kádr, jaké hráče nabraly. Mají výborný tým. Vím, že Pardubice jsou téma a my to vnímáme, ale že bychom to nějak probírali, to ne. Budeme pilovat svou hru, budeme se soustředit sami na sebe. Takže asi takhle,“ uzavřel Michal Řepík.