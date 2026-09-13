Borárosova válka s expartnerkou: Drsná obvinění
Nedávno ho k soudu dostala bývalá tchyně. Teď se zdá, že je zápasník Gábor Boráros (34) na nejlepší cestě, aby se před taláry objevil znovu. Jeho někdejší přítelkyně Dóra, která mu po tragické smrti jeho expartnerky Moniky Jákliové (†31) byla největší oporou, s ním totiž začíná ztrácet trpělivost.
Špinavé prádlo se navíc pere přímo před zraky veřejnosti na sociálních sítích. Zpočátku se Gábor jen zmínil, že ho dlouho nic nerozhodilo tak jako tento rozchod, jenže série následných vztahových příspěvků spustila lavinový efekt.
„Chci jen říct, že Gáborovi bylo jasně dáno najevo, aby s tím vším přestal. Pokud se tak nestane, budu nucena řešit věc právní cestou. Upřímně nechápu, proč se raději nevěnuje vlastnímu životu a novému vztahu a proč se nesnaží vybudovat si společně šťastný a klidný život. Já ze své strany chci mít konečně klid a jít dál. Děkuji, že stojíte při mně,“ poslala mu ostrý vzkaz Dóra.
Gábor, který nedávno prozradil, že ho matka zesnulé expřítelkyně Jákliové dohnala k soudu kvůli péči o dcerku Zorku a že kvůli zničeným vztahům s rodinou hodlá prodat dům, okamžitě pálil zpět.
„Ano, četl jsem, co napsala. Tu typickou, ubohou reakci. Takhle to bývá, když je někdo moc velký srab na to, aby dal odpovědi, postavil se někomu čelem a nesl alespoň částečně odpovědnost za své činy. Po tom všem mě ale tohle sebelítování vůbec nepřekvapuje... Hrát si na oběť? Potom, co se za mými zády kdo ví jak dlouho dělo to, z čeho je mi teď při zpětném pohledu na zvracení?!“ soptil známý MMA zápasník.
„Co je to vůbec za člověka, kterého musí žena tajit? Zvracím z toho! Může komukoli jakkoli vyprávět jednu stranu mince, ale z nás dvou jsem to nebyl já, kdo podváděl!“ doplnil zuřivě Boráros a na závěr dodal: „Káže tu o konci a právních cestách, přičemž mě má všude zablokovaného, ale stejně jako doteď to bude zase ona, kdo s tím znova začne. Viz živý příklad... Je to ubohé, lidi.“