Boráros po smrti expřítelkyně: Matka Jákliové ho dohnala k soudu!
Dění kolem Gábora Borárose (34) po smrti jeho expartnerky Moniky Jákliové (†31) neutichá. Zápasník prozradil, že pře s bývalou tchyní došly tak daleko, že musel dokonce před soud...
Ze vztahu s Monikou Jákliovou zůstala Gáborovi dcera Zorka (4). A právě její život je nyní důvodem rozepří mezi matkou Jákliové a Borárosem. Oba by pro ni sice chtěli to nejlepší, ale každý si ho představuje úplně jinak. A to dokonce tak odlišně, že se kvůli tomu setkali u soudu. Gábor to prozradil na sociálních sítích.
„Je to tak, ať tomu věříte nebo ne! Díky milé babičce jsem dnes musel strávit pár hodin u soudu kvůli tak zbytečným věcem... Bože můj, kdo se takhle nudí? Kdo neví, co se sebou? Proč chce ještě ostatním dělat zbytečné problémy a házet klacky pod nohy? Neměl jsem dneska na práci nic lepšího než sedět u soudu a poslouchat hovadiny milé babičky?“ pokládal řečnickou otázku Gábor, který zamýšlí kvůli sporům s matkou Jákliové prodat svůj současný dům a odstěhovat se.
„Ještě se mi snaží přišít věci, že panenko skákavá, to by ses pos***! Přijde k soudu s právníkem, přinese vytištěné i naše konverzace z WhatsAppu – i to málo, co si s ní napíšu – jako by musela něco dokazovat nebo jako by vůbec bylo co dokazovat,“ nechápal Boráros, který si stojí za tím, že kontroly ze sociálky, kterým musel v minulosti čelit, byly právě na popud babičky malé Zorky.
„Podle jejích slov je moje dcera v mé péči na horším místě, zatímco u ní je v největším bezpečí a má v životě řád. U babičky Zorka odpoledne vůbec nespává, ne jako zrovna teď u mě. Tady odpoledne spává. A čím to milá babička vysvětluje? Řekla, že se jí spát nechce. Přitom víme, že z hlediska vývoje dítěte není otázkou, jestli se mu chce spát, ale že spánek potřebuje, protože si to jeho vývoj vyžaduje,“ prohlásil sportovec s poznámkou, že ve školce učitelky s dětmi také nesmlouvají o tom, jestli se jim chce, nebo nechce spát.
Spánek Zorky ovšem není to jediné, na čem se Gábor s bývalou tchyní neshodnou. Nakonec zmínil ještě jednu věc, ze které ho matka jeho bývalé partnerky obviňuje: „Milá babička a její drahý právník to formulovali tak, že ji na internetu vulgárně urážím. Jako kdybych ji tímto urazil a říkal o ní jen to nejhorší. Co kdybych to udělal doopravdy? Jak by to pak formulovali u soudu?“ usmál se Gábor, který šel záhy skládat Zoře novou skluzavku.