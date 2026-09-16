Denia chce Schicka nahradit střelcem Rangers Naderim: Španěl shání Čechům Němce
Už v pátek nový kouč reprezentace Santi Denia (52) zveřejní svou první nominaci. Jedním z jeho vytoužených es nejen pro Ligu národů je podle skotských médií útočník Ryan Naderi (23) z Glasgow Rangers. Právě on má nahradit Patrika Schicka, který s »nároďákem« po letním MS sekl.
Že vám to jméno nezní moc česky? Ani nemůže, Naderi se narodil v Německu bulharskému otci a české mamince. Letos už stihl odmítnout lanaření od bulharského svazu, teď chce z tohoto světáka udělat českého reprezentanta španělský kouč Denia. To je mišmaš, že...
Klapnout by to ale mohlo, protože právě rodinná vazba na Česko hraje v pravidlech FIFA klíčovou roli. „A moje babička tam pořád žije,“ prozradil češtinou Naderi, když dal v srpnu gól Jablonci v Konferenční lize. Teď už si jen vyřídit český pas, který je nutností k případnému reprezentování.