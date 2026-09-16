Tajemství Luďka Mikloška (†64): Odešel od manželky a... Syn mu neodpustil
Se zesnulým brankářem Luďkem Mikloškem (†64), který v noci na pondělí podlehl rakovině, se loučí rodina o něco širší, než bývá zvykem. Kromě syna Martina (44) po něm zůstala vdova Ivana i partnerka Petra. Právě s tou trávil slavný gólman závěr života – a jeho syn tuto volbu nenesl zrovna lehce.
„Cesty lásek jsou zrádné, já vím, velká láska se ztrácí jak dým…“ Slova slavného hitu, která Karel Šíp před čtyřiceti lety napsal pro Marcelu Holanovou, jako by přesně vystihovala i Mikloškův životní příběh.
Manželku Ivanu si beroval během vojny v Chebu. V roce 1982 se jim narodil syn Martin. „Svatbu jsem měl hodně mladý. Sliboval jsem ženě, že budu s ní, ale sedět doma jsem dlouho nevydržel,“ vzpomínal v minulosti výjimečně na soukromí sám Mikloško. Ivana s ním strávila 21 let v Anglii. V roce 2010 se sice vrátili do Česka, syn ale zůstal za kanálem La Manche.
„Táhlo nás to domů. Martin vyrůstal od sedmi let v Anglii, má tam kamarády i dobrou práci v realitách. Zapustil tam kořeny,“ vysvětloval tehdy legendární brankář.
Nečekaný rozchod
Po více než 40 společných letech však přijít šok. Ivana, která se po boku manžela na veřejnosti příliš neukazovala, zmizela ze scény. Na zápasech Baníku začal Luděk sedávat po boku nové partnerky Petry. „Syn mu to nemohl odpustit, proto se v posledních letech nestýkali,“ prozradil zdroj z okolí rodiny.
Vztah s Petrou držel Mikloško před veřejností pod pokličkou. Na fotbalové zápasy v Česku i v Londýně ji ale bral s sebou. Jejich první společná snímka se na sociálních sítích objevila až v lednu 2025. V té době už gólman sváděl pětiletý boj s těžkou rakovinou žaludku – a Petra mu v nejťažších chvílích byla obětavou oporou.
Vzkazy od dvou rodin
Smrt Luďka Mikloška oznámil fanouškům West Hamu jeho syn. Už dříve jim však děkovala i Luďkova partnerka.
Od Petry…
Petra, přítelkyně Luďka, poděkování dala na Facebook už letos v únoru: „Z celého
srdce děkujeme za neuvěřitelnou vlnu podpory, která k nám proudí obzvlášť od velké rodiny West Hamu. Každý váš hlas, každé choreo mu vlévá do žil novou sílu. Já a moje rodina stojíme pevně po jeho boku.“
…a od syna
Po jeho smrti zveřejnil West Ham v mnohém podobný vzkaz syna Martina: „Se zlomeným srdcem oznamujeme úmrtí mého táty Luďka po statečném boji s rakovinou. Jménem mé maminky a rodiny chci poděkovat fanouškům za laskavá přání, myšlenky a modlitby.“