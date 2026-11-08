Exmanžel Cibulkové po rozvodu: Velký krok s novou láskou!
Zatímco s bývalou elitní tenistkou Dominikou Cibulkovou nedávno dotáhl do konce oficiální rozvod a nejspíš je čeká náročné dělení stamilionového majetku, v novém životě Michal Navara rozhodně nezahálí. Vztah s o patnáct let mladší ukrajinskou partnerkou Irinou totiž nabral na obrovských obrátkách.
Po krachu patnáctiletého vztahu s Cibulkovou si Michal Navara své soukromí na sociálních sítích přísně střeží. Profil si zamkl a do svého světa pouští jen hrstku vybraných přátel. Do jejich rodinného a pracovního zákulisí tak dává fanouškům nahlédnout především jeho nová láska Irina, která původně byla rodinnou známou. Po konci vztahu mezi Dominikou a Michalem se ale začala objevovat po Michalově boku. A nyní se pochlubila novinkami, které jasně dokazují, že se dvojici momentálně daří na všech frontách.
Už dříve bylo známo, že Navara úspěšně podniká v gastronomii. Právě s Irinou ale nyní gastro impérium dál rozšiřují. „Rosteme dál. S obrovskou radostí vám oznamujeme otevření naší už osmé kavárny Vespaio,“ oznámila nadšeně Ukrajinka společný pracovní triumf.
Nová kavárna ale není tím nejzásadnějším krokem, který dvojici posunul na další úroveň. Jak si všiml slovenský web Diva, Michal to s o patnáct let mladší kráskou myslí opravdu vážně. Svou novou partnerku už totiž oficiálně představil své mamince.
Že nejde o žádný chvilkový románek a léčbu porozvodových šrámů, dokazuje i fakt, že si obě ženy očividně padly do noty. Budoucí tchyně se s Irinou dokonce vzájemně sleduje na Instagramu a vyměňují si sympatie.
Zdá se tedy, že zatímco s Cibulkovou, matkou svých dětí Jakuba a Niny, musí po úředním rozvodu dořešit osud luxusního bratislavského bytu a společně zrekonstruované chalupy na Záhorí, svou novou životní kapitolu už má Navara pevně narýsovanou.