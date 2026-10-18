Mistr Fejes z Pardubic, který vyléčil rakovinu: Zakázali mu hokej!
Život před něj rád klade překážky. Až byste si řekli, že tenhle chlap musel na svět přijít v předsálí pekla. A teď zase! Hokejový šampion s Pardubicemi Hunter Fejes (32) musel ze zdravotních důvodů ukončit kariéru!
Osud se s ním nepáral. V deseti letech byl po těžké autonehodě týden v kómatu, kolabovaly mu plíce a nohu zdobilo 45 stehů. Nic ale nebolelo víc, než když se po probuzení dozvěděl o smrti milované maminky, jež tenkrát šoférovala. O deset let později měl na stejné silnici děsivou bouračku znovu. Zázrakem vyvázl z vraku nezraněn.
Poslední rozlučka
Do nejlepší soutěže světa jej draftoval Phoenix, na kariéru mezi absolutními hvězdami to ale nakonec nebylo. Víc než hokej testoval jeho sílu a odhodlání osud. V roce 2022 mu diagnostikovali Hodgkinův lymfom.
Přes pět měsíců podstupoval intenzivní chemoterapie, až od lékařů uslyšel osvobozující resumé: „Huntere, jsi zdravý.“ Ještě týž rok se na led vrátil. Místo NHL ale skončil v Pardubicích, kterým letos pomohl k titulu. Teď přišlo jeho adieu!
„Lékaři mu nedoporučili v kariéře pokračovat,“ sdělil oficiální web Dynama, kde měl včera Fejes poslední podpisovou akci: „Přijďte se s Hunterem rozloučit osobně!“ zval klub na autogramiadu. Po ní už bude jeho srdce patřit jen a jen nádherné manželce Chrissy.