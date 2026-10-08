Trenér nároďáku Denia: Jaký je život v Česku? A prozradil, kdo ho přivedl
Pod jeho vedením začal český fotbal fanoušky zase bavit! Svěřenci Santiho Denii (52) sice v těžké zkoušce proti Španělsku, Anglii a Chorvatsku nezískali ani bod, ale zlepšeným projevem si národ podmanili. Jak moc si ale kouč užívá přesun ze slunného jihu do Česka? A kdo vlastně poprvé přišel s nápadem postavit Santiho na lavičku repre?
Skepsi po úvodní nominaci rychle vystřídalo nadšení ze hry, kterou Santi Denia u českého nároďáku nastolil. Z prvního reprezentačního srazu sice odcházejí Češi s prázdnýma rukama, ale na předvedeném výkonu se dá stavět. Nic na tom nezměnil ani úterní zápas ve Wembley, před kterým dal španělský kouč rozhovor prestižnímu deníku The Guardian. V něm mimo jiné odkryl, jak se upekla jeho cesta k české reprezentaci.
Krátce poté, co trenér Miroslav Koubek rezignoval, sledoval Denia fotbalový zápas s Radkem Bejblem, kterého znal ze společného angažmá v Atléticu Madrid. „Radek řekl: Znám Pavla Nedvěda. Pošli mi životopis, co jsi udělal se Španělskem,“ instruoval ho bývalý český reprezentant v narážce na úspěchy, jakých Santi dosáhl s mládežnickými kategoriemi Španělska.
První setkání proběhlo v New Yorku. „A pak znovu v Praze, spolu s Pavlem Nedvědem. Mluvili jsme o tom, jak bychom chtěli tým budovat. A jsem nadšený,“ usmíval se Santi s tím, že kvalifikace Čechů na MS byla úspěchem, teď je ale na řadě nároďák dále rozvíjet. „Víme, jaký fotbal chceme hrát, a hráči se s tímto stylem ztotožnili,“ míní Španěl, kterému se Bejbl stal pravou rukou a velkou oporou je mu i při překonávání jazykové bariéry.
„S hráči mluvíme anglicky,“ nastínil Denia. „Pablo Amo, můj asistent, mluví anglicky skvěle. Radek některé věci překládá. Občas mu vyklouzne nějaká ta španělská nadávka. Pokud znáte tři nebo čtyři klíčová slova v češtině a umíte trochu anglicky, je to v pořádku, protože fotbal je univerzální jazyk,“ míní rodák z Albacete, který se kvůli práci musel i s rodinou přestěhovat z jihu do srdce Evropy. Jak se mu tady žije?
„Česko je neuvěřitelné. Praha je... wow,“ přešel rovnou k citoslovci, kterým nejlépe vyjádřil, jak na něj prostředí, jež je pro něj nyní druhým domovem, působí.