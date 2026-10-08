Srovnání repre Denii a Koubka: Více odvahy! Data ukazují, že Španěl Česko posunul
Česká fotbalová reprezentace pod vedením trenéra Santiho Denii nevybojovala v Lize národů ani bod.
Herní data přesto ukazují výrazný posun v odvaze, přesnosti přihrávek i počtu driblinků obránců.
I přes ústup ve střeleckých statistikách převládá z nového herního stylu českého týmu mírný optimismus.
Dva světy. Byť ve čtyřech zápasech Ligy národů nevybojovali čeští fotbalisté pod vedením Santiho Denii ani bod, oproti hernímu marasmu z letního mistrovství světa ale převažuje pocit, jako bychom koukali na jiný tým. A není to jen pocit, data tomu dávají za pravdu. V čem je Česko jiné oproti mundialu s Miroslavem Koubkem na lavičce?
V nové španělské éře českého fotbalu je patrná větší odvaha, především v defenzivě po zisku balonu. Zatímco na mistrovství světa čeští obránci neuskutečnili ani jeden driblink, v Lize národů jich bylo hned devět. Od zisku do ztráty balonu si nyní stihnou reprezentanti vyměnit více přihrávek (4,2 ku 3,8). K tomu Češi zkusili čtyřikrát riskantnější průnikovou přihrávku, zatímco ve skupině A na mundialu jen jednou.
Že se do nového stylu nepropíšou všechna data, je pochopitelné, síla soupeřů je neměřitelná. Proto není například metrikou PPDA (počet přihrávek, které tým soupeři dovolí) příliš hodnotné měřit intenzitu českého presinku, proti dominatním soupeřům bude přes veškerou snahu horší.
Ale zpět k odvaze na balonu. Češi si i přes zvýšenou kvalitu protihráčů dokázali vyměnit dokonce o čtrnáct přihrávek na zápas více! K tomu ubylo dlouhých přihrávek (v případě MS spíše nákopů) a to o solidních 20 %. Razantně vyrostl počet i