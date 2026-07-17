Nečasova snoubenka Mertlová: Už zkouší šatičky

Autor: mib
Které to vyhrají? Budoucí paní Nečasová si už začala vybírat svatební šaty...

Do roka a do dne?! Prstýnek se zlatým diamantem dostala na Havaji teprve
nedávno, ale snoubenka hokejisty Martina Nečase (27) Nikola Mertlová (27) se nemůže dočkat, až půjde příští léto v bílém k oltáři.

Někdejší dívčí pěvecká hvězda s přezdívkou Nykki se pochlubila zkoušením svatebních šatů. Různé střihy, styly, třpytky. Jen aby láska mistra světa z roku 2024 a vítěze letošní Zlaté hokejky z Colorada nepřebrala!

„Čekejte něco hodně hodně zdobeného,“ mrkla, ale nakonec usoudila, že kvůli metru padesát výšky si bude muset nechat róbu ušít.

Nikola už zkouší šaty.
Nikola už zkouší šaty.

Témata:  Martin NečasColorado AvalancheHavajZlatá hokejka

Související články



Články odjinud