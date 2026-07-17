Nečasova snoubenka Mertlová: Už zkouší šatičky
Do roka a do dne?! Prstýnek se zlatým diamantem dostala na Havaji teprve
nedávno, ale snoubenka hokejisty Martina Nečase (27) Nikola Mertlová (27) se nemůže dočkat, až půjde příští léto v bílém k oltáři.
Někdejší dívčí pěvecká hvězda s přezdívkou Nykki se pochlubila zkoušením svatebních šatů. Různé střihy, styly, třpytky. Jen aby láska mistra světa z roku 2024 a vítěze letošní Zlaté hokejky z Colorada nepřebrala!
„Čekejte něco hodně hodně zdobeného,“ mrkla, ale nakonec usoudila, že kvůli metru padesát výšky si bude muset nechat róbu ušít.
Témata: Martin Nečas, Colorado Avalanche, Havaj, Zlatá hokejka