Snoubenka Nečase musí před svatbou na operaci: Vážné obavy lékaře
Chystá se velkolepá veselka. Nikola Mertlová, snoubenka hokejové hvězdy Martina Nečase, momentálně neví, kde jí hlava stojí. Během předsvatebního shonu a zkoušení šatů ale prozradila, že ji čeká vážný lékařský zákrok.
Budoucí paní Nečasová prožívá svůj vlastní nekončící příběh. Je jím zdlouhavý boj s cystou. Zatímco se jí Nikola snaží všemožně zbavit, nevítaná bulka se neustále vrací. „Zase se mi vrátila ta cysta na tom koleni, takže to musím asi řešit už tady v Praze,“ posteskla si v létě Nikola. „Už jsem vám svoji cystu v koleni jednou dokonce ukazovala, dokonce mi ji vytahovali a ona se mi vrátila zpátky,“ postěžovala si nedávno ve svém vlogu.
Celá anabáze s cystou je ale pouhá maličkost proti dalším trablům s kolenem. „Mám totiž naprasklý meniskus. S takovýmhle kolenem bych mohla žít docela plnohodnotný život třeba podle mě dalšího půl roku, rok. Protože když chodím na lekce jógy, tak o něm vím, ale nebolí mě to. Mám pocit, že to není úplně bolest, spíše takový tlak,“ vysvětlila s tím, že na nedávné kontrole jí lékař nekompromisně doporučil operaci. Skalpelu se tak podle výsledků beztak nevyhne.
Nyní stojí Nikola před naprosto zásadním dilematem. Jednou z variant je laparoskopie kolene se zhruba měsíční rekonvalescencí. Do té by šla okamžitě. „Doktor má ale pocit, že tam je možná v tom koleni něco víc špatně a že to zjistí, až když to uvidí na té kamerce, kterou mi do kolene při operaci dají. A když to bude druhá verze, tak by rekonvalescence trvala čtyři měsíce,“ neskrývala obavy Nikola. Jejímu snoubenci Martinovi se totiž blíží začátek hokejové sezony, a tak visí ve vzduchu otázka, kdo by se o nastávající nevěstu staral. Záchrana by pravděpodobně musela dorazit až z Česka.
Blížící se svatba ovšem funguje jako neúprosná časomíra. Pokud by Nikola své zdravotní problémy dál přehlížela, mohlo by se stát, že k oltáři ani nedojde. Vsadila proto vše na jednu kartu a rozhodla se nevyhnutelný zákrok podstoupit. Přesný termín zatím sice nezná, ale hodiny neúprosně tikají.