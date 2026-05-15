Oktagon je zpět a v něm... Ukrajinský kolos
Již v sobotu se fanoušci zápasů v kleci dočkají dalšího dílu kultovního Oktagonu. V něm se střetně obávaný Ukrajinec Orlov s italským protějškem.
Od jeho posledního zápasu uplynulo už mnoho vody. Ukrajinský zápasník Jevgenij Orlov (37) se po 26 měsících vrací do klece. Na turnaji organizace Oktagon, kde se ukrajinský kolos žijící v Česku představí poprvé od roku 2019, vyzve Itala Biyonga.
Po roce se Hannover znovu promění ve středobod evropského MMA. Turnaj Oktagonu s pořadovým číslem 88, který láká na nezapomenutelný zážitek, startuje v metropoli Dolního Saska již v sobotu (18:00, oktagon.tv).