Další zastávka Oktagonu se blíží: Hloubavý turecký býk

Emir-Can má v Oktagonu dvě výhry.
Hokejovou PSD Bank arénu obsadil český zápasnický kolos. Turnaj Oktagon 82 v Düsseldorfu láká na velké finále Tipsport Gamechanger ve střední váze, který je považován za Ligu mistrů MMA. Vše vysílá oktagon.tv.

Že býk vidí jen rudě a nepřemýšlí? Turecký býk Emir-Can Al ví, že MMA není jen o bezhlavém mlácení soků v kleci.

„Sport je součást seberozvoje. Naučí vás odolnosti, disciplíně, vytrvalosti, komunikaci, prohře, tlaku i vztahům,“ zafilozofoval německý bijec s tureckými kořeny, jenž se před domácím publikem pobije se Slovákem Šebkem. Už za tři dny vypukne napínavá bitva Oktagon 82.

 

