Anglie – Česko v TV: Kde sledovat Ligu národů živě?
- Fotbalisté Česka se ve čtvrtém zápase Ligy národů utkají opět s Anglií. Češi celkově proti favoritům zatím neuhráli ani bod.
- Předchozí zápas skončil vítězstvím hráčů Albionu 2:0.
- Duel začíná v úterý 6. října od 20:45 na slavném stadionu ve Wembley. Kde sledovat Anglie vs. Česko živě?
Anglie vs. Česko
|Datum: úterý 6. října (20:45)
Dějiště: Wembley Stadium, Londýn
Rozhodčí: Serdar Gözübüyük, Nizozemsko
TV přenos: ČT sport, ČT sport Plus, ONLINE na webu iSport
Kde sledovat Anglie – Česko v TV?
Českou reprezentaci čeká odvetný zápas v Lize národů proti Anglii. Přímý přenos odvysílá stanice ČT sport, využít můžete také platformu ČT sport Plus. Průběh zápasu lze sledovat také ONLINE na webu iSport. Anglie vs. Česko začíná v úterý 6. října od 20:45.
Program Česka v Lize národů 2026/27
- Česko – Chorvatsko 1:2
- Česko – Anglie 0:2
- Španělsko – Česko 3:1
- Anglie – Česko, 6. 10., 20:45
- Česko – Španělsko, 12. 11., 20:45
- Chorvatsko – Česko, 15. 11., 20:45
H2H - vzájemné zápasy Česka a Anglie
Česká fotbalová reprezentace se s Anglií utkala pouze šestkrát. Čtyřikrát se radoval Albion, jednou vyhrál výběr se lvíčkem na prsou a jednou se oba celky rozcházely smírně.
|Datum
|Zápas
|29. 09. 26
|Česko - Anglie 0:2
|22. 06. 21
|Česko - Anglie 0:1
|11. 10. 19
|Česko - Anglie 2:1
|22. 03. 19
|Anglie - Česko 5:0
|20. 08. 08
|Anglie - Česko 2:2
|18. 11. 98
|Anglie - Česko 2:0