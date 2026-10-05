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Anglie – Česko v TV: Kde sledovat Ligu národů živě?

Adam Hložek přijímá míč
Adam Hložek přijímá míčZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Rogers v hlavičkovém souboji s Lukášem Červem
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Adam Hložek proti Anglii
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Otakar Plzák
Liga národů
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  • Fotbalisté Česka se ve čtvrtém zápase Ligy národů utkají opět s Anglií. Češi celkově proti favoritům zatím neuhráli ani bod.
  • Předchozí zápas skončil vítězstvím hráčů Albionu 2:0.
  • Duel začíná v úterý 6. října od 20:45 na slavném stadionu ve Wembley. Kde sledovat Anglie vs. Česko živě?

Anglie vs. Česko
Liga národů 2026/27

Datum: úterý 6. října (20:45)
Dějiště: Wembley Stadium, Londýn
Rozhodčí: Serdar Gözübüyük, Nizozemsko
TV přenos: ČT sport, ČT sport Plus, ONLINE na webu iSport

Kde sledovat Anglie – Česko v TV?

Českou reprezentaci čeká odvetný zápas v Lize národů proti Anglii. Přímý přenos odvysílá stanice ČT sport, využít můžete také platformu ČT sport Plus. Průběh zápasu lze sledovat také ONLINE na webu iSport. Anglie vs. Česko začíná v úterý 6. října od 20:45.

Program Česka v Lize národů 2026/27

H2H - vzájemné zápasy Česka a Anglie

Česká fotbalová reprezentace se s Anglií utkala pouze šestkrát. Čtyřikrát se radoval Albion, jednou vyhrál výběr se lvíčkem na prsou a jednou se oba celky rozcházely smírně.

DatumZápas
29. 09. 26Česko - Anglie 0:2
22. 06. 21Česko - Anglie 0:1
11. 10. 19Česko - Anglie 2:1
22. 03. 19Anglie - Česko 5:0
20. 08. 08Anglie - Česko 2:2
18. 11. 98Anglie - Česko 2:0

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