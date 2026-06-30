Velké zastání pro Vondroušovou od nejslavnějšího trenéra: Šílenost!
Kolegyně budou raději stávkovat za zvýšení odměn než za její osvobození, musí tak spoléhat na jiné. Markéty Vondroušové (27) se výrazně zastal nejslavnější tenisový trenér Patrick Mouratoglou (56).
Čtyřletý trest pro Maky za odmítnutí dopingového trestu ho vyloženě rozzuřil. „Jednoznačně stojím za Vondroušovou! Potrestat někoho na čtyři roky za tohle je přece naprosto šílené!“ prohlásil někdejší kouč Williamsové, Halepové, Tsitsipase či Ósakaové. „Je nesmysl si myslet, že chtěla podvádět, neměla důvod se vyhnout kontrole.“
Snesl všemožné argumenty, zdůraznil, že komisařka přišla mimo testovací okno. „Proč antidoping vůbec chce, aby jim hráči hlásili čas, a stejně si chodí jindy? Aby těm lidem jen ničili životy?“ ptal se Francouz. Jeho rozhovor hromadně sdílejí tenistky na sociálních sítích. Pomůže to Markétě?