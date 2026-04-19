Vondroušová v šoku kvůli dopingové kauze: Příval podpory
Ta mladá dáma teď nemá duši jako kaviár. Tenistce Markétě Vondroušové (26) hrozí za nedodání vzorku dopingové kontrole distanc až na čtyři roky.
Loni 3. prosince nevpustila do svého pražského kvartýru komisařku. „Bylo pro mě stresující, že tam stojí někdo neznámý, kdo chce ke mně do obýváku a neukazuje mi žádné pověření,“ vysvětlila »Maky«. No a mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu (ITIA) ji teď má za »podvodnici«.
„Nemůžu pořád říkat, že jsem v pořádku, když nejsem,“ napsala teď na Instagram psychicky rozhozená wimbledonská šampionka z roku 2023 a pak se na jejím účtu strhla lavina podpory.
Srdíčka od milého
Srdíčka jí tam poslali její milý Andrew Paulson (26), tenisové krajanky Nosková, Martincová, Valentová, Krejčíková i Tunisanka Džabúrová, nad níž ve finále travnatého grandslamu zvítězila.
„Pečuj o sebe,“ vzkázala Markétě Španělka Garciaová a ozvali se i pořadatelé turnaje v Berlíně, který Vondroušová loni ovládla: „Budeš nám na kurtu chybět, ale tvé duševní zdraví a uzdravení jsou vždycky na prvním místě! Udělej si na to, kolik času potřebuješ, a přejeme ti jen to nejlepší!“