Kouč Sigmy? Jílka v Olomouci nahradí Látal, řeší se poslední detaily | iSport.cz

Po půlročním odpočinku zpátky do práce. Ještě před dvěma týdny Radoslav Látal relaxoval v Bratislavě na mistrovství světa v hokeji, nyní už se pomalu pouští do práce v Sigmě. „Nezlobte se, v tuto chvíli vám k tomu nic neřeknu,“ omluvil se včera do telefonu 49letý trenér, který stejně jako vedení olomouckého klubu zatím nechce situaci komentovat.

To by se mělo brzy změnit, protože podle informací deníku Sport dojde k podepsání smlouvy velmi brzy, možná už dnes či v pátek. Hanáci by to ideálně chtěli načasovat podobně jako Sparta, která bude oficiálně představovat Václava Jílka.

Byť to ještě před pár dny vypadalo, že Látal na dálku svede rovnocenný boj o uvolněné místo s Davidem Holoubkem, kterého zástupci Sigmy rovněž kontaktovali, celá věc nabrala po úterním jednání na Letné spád právě ve prospěch olomouckého odchovance.

Látal měl sice nabídky odjinud a v průběhu jara byl i v hledáčku Baníku, nakonec se však po 18 letech vrátí na Andrův stadion, kde fotbalově vyrostl. Což pravděpodobně znamená i to, že v Ostravě bude po úspěšné sezoně nadále pokračovat Bohumil Páník.

Na Hané nejprve Látal zažil slavnou Brücknerovu éru a pohárová tažení Evropou, po návratu ze sedmiletého angažmá v Schalke však přišly i nepříjemné chvilky. Ukončení hráčské kariéry doma se nepovedlo, po neshodách s vedením zamířil po půlroce do Baníku, se kterým ještě na sklonku svého fotbalového života vyhrál mistrovský titul i domácí pohár.

Pak už přišla na řadu trenéřina. Po štacích v nižších soutěžích (Frýdek-Místek, Opava, Sokolov) se na chvíli opět objevil v Ostravě, což bylo jeho jediné angažmá v české nejvyšší soutěži.

Následovaly zahraniční týmy, kde si rodák z Němčic na Hané udělal výborné jméno. Na Slovensku i v Polsku se stal trenérem roku, v běloruském Brestu získal superpohár, než ho nahradil legendární Diego Maradona. Pomyslný vrchol přišel loni na podzim, když Trnavu dotáhl do základní skupiny Evropské ligy a tam s ní uhrál sedm bodů.

Nyní Látala čeká domácí olomoucká výzva. Solidně složené mužstvo dostane po téměř čtyřech letech impulz, což už bylo podle hlasů z kabiny zapotřebí. Očekávat se dají i změny v kádru a realizačním týmu, i když převratné novinky ekonomická situace Sigmy nedovolí.

Doba „pojílkovská“ začíná.