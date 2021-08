Kolotoč v Plzni: Petržela fintu neslavil, aktivní palič. Co červená?

Aktivní palič Šulc

Na hřišti si ho okamžitě všimnete. Dvacetiletý blonďák znovu odtáhl spousty plzeňských ofenzivních akcí. Má švih, snaží se valit přímočaře na bránu, v rychlosti, s výborným vedením míče. Jenže co dokáže spálit... Kdyby proti Slovácku slavil hattrick, nikdo by se nedivil a západočeští fanoušci by opěvovali svého hrdinu - mladého talentovaného odchovance. „Bylo mi ho líto, je vidět, že si to hodně bere,“ připustil jeho zkušenější spoluhráč Milan Havel.