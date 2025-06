Úleva pro český sport, nepřijde o peníze. Návrh na omezení reklamy sázkovek padl

Poslanec Vladimír Balaš za STAN, jednu z vládních stran, v pátek svým „přílepkovým návrhem“ vyděsil značnou část sportovního prostředí. Navrhoval omezit reklamu na hazard v tradičních médiích, čímž by celé sportovní prostředí mohlo přijít o stovky milionů korun.

„Podobné návrhy, které mají zásadní dopad na financování sportu, měly být předem konzultovány s odbornou veřejností, měly by být vyhotoveny analýzy veškerých dopadů takových opatření a v návaznosti na ně by měly odpovědné osoby hledat vhodná řešení. Není přece možné, aby se o budoucnosti českého sportu rozhodlo přílepkem k novele, která omezuje prodej energetických nápojů mladistvým,“ vyjádřila se pro Sport Jana Obermajerová, generální ředitelka BPA sport marketing, mimo jiné výhradního partnera hokejové Tipsport extraligy.

Návrh, který rezonoval celým sportovním prostředím, byl po pár dnech ve Sněmovně smeten ze stolu. „Měli jsme tzv. garanční výbor. Tento pozměňovací návrh dostal nedoporučující stanovisko. Nepodpořil jej ani žádný z poslanců STAN. Řešili jsme to i na poslaneckém klubu, jedná se o individuální aktivitu kolegy Balaše, klub to také nepodporuje. K této změně nedojde,“ napsala na síti X Balašova kolegyně z hnutí STAN, poslankyně Michaela Šebelová.

Pro sport by to byla velká ztráta

Návrh by například znamenal omezení vysílání reklamních spotů během televizních přenosů, čímž by sportovní prostředí přišlo o spousty peněz. Sázkové kanceláře patří k významným partnerům fotbalových, hokejových a dalších klubů v Česku, jejich názvy nese fotbalová i hokejová liga.

„Už to, že se takovýto text dostal bez jakékoliv diskuze do schvalovacího procesu v Parlamentu, musí být pro celé sportovní prostředí znepokojující,“ poznamenala Obermajerová. „Zejména pro Tipsport extraligu je zásadním příjmem mimo jiné prodej TV práv, jehož velkou součástí je právě reklama a prezentace sázkových společností během hokejových přenosů. Lze se domnívat, že by došlo ke snížení hodnoty těchto práv, a tedy zásadní snížení příjmů pro kluby.“

Podobně jsou na tom i další sporty v Česku. Především do českého profesionálního fotbalu proudí od minulé sezony mnohem větší objem peněz za televizní práva. Stanice Oneplay Sport, která Chance Ligu vysílá, své příjmy generuje také z reklam od sázkových společností. Pokud by návrh prošel, přišla by o peníze, v konečném důsledku by mohla zdražit své služby, aby finanční ztrátu vykompenzovala.