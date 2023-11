Csaplár o návratu: Český fotbal chce hodné kluky, ale jsem zase ready

Už jsou to čtyři léta... Před takhle dlouhou dobou fotbalový trenér Josef Csaplár naposledy dirigoval tým z lavičky, konkrétně ve Zlíně. Po předčasném odchodu zkraje října 2019 o něm bylo slyšet „jen“ díky komentářům tuzemského dění, hlavně se věnoval dřevorubectví nebo obchodům na burze. Nyní však nastal čas, kdy by pro mnohé kontroverzní, čerstvě jedenašedesátiletý kouč mohl opět čeřit vody přímo v centru dění. „Vůbec bych se nebránil tomu, kdybych šel zpátky do fotbalu. Jsem připravený se mu věnovat 24/7/365, v plné náloži,“ říká. „Jediné, čím bych svou roli ohraničil, je, aby to bylo smysluplné,“ dodává ve speciálním videorozhovoru, v němž prozrazuje, jaké nabídky v poslední době dostal.