Jak šel čas s Hapalem: slovenský titul, vyhazov ze Sparty a návrat do Baníku. Teď Sigma
Bohatou trenérskou kariéru Pavel Hapal nějaký čas nerozšíří. Po očekávaném konci v Baníku se vrací domů na Hanou. Rodák z Kroměříže opustil po třech letech Ostravu a stane se sportovním ředitelem Sigmy Olomouc. Jak dlouho vydrží bez trenéřiny, které se věnoval od roku 2003? Podívejte se na všechny štace šestapadesátiletého bývalého reprezentanta v pozici hlavního kouče.
Slezský FC Opava (2003–2004)
Po ukončení hráčské kariéry v roce 2002 se Pavel Hapal rychle pustil do trénování. Jeho první významnější angažmá bylo v Opavě, kde působil nejprve jako asistent. Jako hlavní trenér tým vedl v první lize v 19 duelech. Slezský FC zakončil sezonu pod jeho vedením na 12. pozici se ziskem 31 bodů. Titul tehdy slavil největší opavský rival Baník Ostrava. O rok později Opava sestoupila, ale v té době už měl Pavel Hapal jiné angažmá.
FC Tescoma Zlín (2004–2005)
Po působení v Opavě přišla nabídka trénovat Zlín, jemuž se nedařilo pod vládou Vlastimila Paličky. Ten po převzetí týmu od úspěšného Vlastislava Marečka vydržel jen do začátku listopadu, kdy jej nahradil Pavel Hapal. Zlín nakonec sezonu zachránil, skončil desátý a s 33 body se v klidu udržel v nejvyšší soutěži. Přesto Hapal v Baťově městě skončil a nahradil jej Lubomír Blaha, který přišel z druholigových Kunovic.
FC Baník Ostrava (2005–2006)
Dalším posunem v trenérské kariéře bylo angažmá ve větším klubu. Baník Ostrava přebíral po 4. ligovém kole, nahradil Jozefa Jarabinského a pod jeho vedením Baník skončil 6. místě. Tým také postoupil do finále Poháru ČMFS, což byl opět slušný výsledek, ale finále prohrál na penalty se Spartou. V květnu 2006 se Hapal dozvěděl, že mu klub kontrakt neprodlouží, protože nedostal mužstvo do evropských pohárů.
V minulosti, konkrétně v letech 2005 a 2006, trénoval Pavel Hapal Baník Ostrava • Pavel Lebeda
FC Nitra (2007–2008)
Po nečekaném konci v Baníku měl delší pracovní přestávku. Po ní poprvé zamířil na Slovensko a kývl na nabídku Nitry. Pod Zoborom se mu dařilo. Během ročního angažmá dosáhl s týmem významného úspěchu, když jej dovedl k bronzové příčce v Corgoň lize. Po skončení sezony smlouvu neprodloužil a přijal trenérskou výzvu v ambiciózní Mladé Boleslavi.
Pavel Hapal trénoval také Nitru na Slovensku • Profimedia.cz
FK Mladá Boleslav (2008–2009)
Po návratu ze Slovenska se upsal Mladé Boleslavi, která měla v té době ty nejvyšší cíle. Jenže pod vedením Pavla Hapala v průběhu sezony nenaplňovala ambice klubového vedení, které ještě před závěrem soutěže zakročilo. Do ligového konce scházela čtyři kola, když Hapal musel nedobrovolně skončit. Boleslav vedl ve 26 duelech, jeho místo zaujal Dušan Uhrin mladší a Středočeši osadili 6. příčku. Během tohoto angažmá Hapal působil jako asistent reprezentačního trenéra Petra Rady.
Pavel Hapal trénoval Mladou Boleslav • Jaroslav Legner (Sport)
MŠK Žilina (2009–2011)
Jedním z klíčových a nejúspěšnějších angažmá Pavla Hapala bylo působení v Žilině. Klub dokázal přivést v sezoně 2009/2010 k mistrovskému titulu. Pod jeho vedením Žilina dokonce postoupila do skupinové fáze Ligy mistrů, což pro klub ze Slovenska znamenalo obrovský úspěch. V letní kvalifikaci MŠK slavně vyřadil Spartu, ale ve skupině na soupeře nestačil a prohrál všech šest zápasů. Hapal vydržel v Žilině dva roky a udělal si na Slovensku velké trenérské jméno, což se mu v budoucnu vyplatilo.
Pavel Hapal dovedl na Slovensku v sezoně 2009/2010 Žilinu k mistrovskému titulu • Profimedia.cz
Zagłebie Lubin (2011–2013)
V říjnu 2011 našel práci v Polsku a stal se trenérem Lubinu, kde působil do poloviny roku 2013. Přechod do polské Ekstraklasy pro něj znamenal novou výzvu. Tým přebíral v nelichotivém postavení, ale na jaře 2012 byl Lubin nejlepším týmem druhé poloviny Ekstraklasy, což stačilo na 7. pozici. V Polsku skončil na startu sezony 2013/2014, když se týmu nevydařil začátek a po dvou kolech klub Hapala odvolal.
FK Senica (2014)
Po odchodu z Polska se Hapal vrátil na Slovensko. V Senici měl za úkol stabilizovat tým a vylepšit postavení v tabulce. Premiéru v novém angažmá si odbyl v březnu 2014 proti jemu velmi dobře známé Nitře, kterou porazil 2:1. Na konci sezony mužstvo bralo 6. místo. Senica sice v listopadu 2014 porazila po více než čtyřech letech Slovan Bratislava, ale Hapal v klubu smlouvu nedokončil. Jeho druhé slovenské angažmá skončilo předčasně v prosinci téhož roku.
Pavel Hapal rovněž trénoval slovenskou Senicu • Profimedia.cz
Slovensko U21 (2015–2018)
Od roku 2015 vedl Hapal reprezentaci Slovenska do 21 let, kterou dokázal dovést na mistrovství Evropy 2017 v Polsku. Mladí Slováci porazili v základní skupině domácí výběr a Švédsko, podlehli Anglii a do semifinále nepostoupili jen kvůli horšímu skóre. Na jejich úkor prošli mezi čtyři nejlepší z druhého místa v jiné skupině Němci. Přesto se jednalo o velký úspěch slovenského fotbalu. Češi tehdy skončili se třemi body ve své skupině poslední.
Pavel Hapal rovněž trénoval slovenskou reprezentaci do 21 let • Profimedia.cz
AC Sparta Praha (2018)
Ve Spartě působil i jako hráč a moc se mu v hlavním městě nedařilo. Dost obdobně dopadla jeho trenérská epizoda. Mužstvo převzal v březnu 2018 po odvolaném italském trenérovi Andreovi Stramaccionim. Hapal byl nečekaně odvolán už 27. července 2018 po pohárovém neúspěchu v Srbsku, kde Sparta nastoupila proti Spartaku Subotica. V úvodním utkání druhého předkola Evropské ligy podlehla 0:2 a trenérem se stal Zdeněk Ščasný.
Pavel Hapal trénoval také pražskou Spartu • Jaroslav Legner (Sport)
Slovenská reprezentace (2018–2020)
Po rychlém konci ve Spartě nezůstal dlouho bez práce a na Slovensku dostal nejprestižnější pozici ve svém oboru. V říjnu 2018 se stal hlavním trenérem tamní seniorské reprezentace poté, co Ján Kozák nečekaně odstoupil. Přestože prošel přes Irsko do finále baráže kvalifikace ME 2020, vedení Slovenského fotbalového svazu jej v říjnu 2020 odvolalo po domácí prohře s Izraelem 2:3 v Lize národů. Důvodem byly výsledky a herní projev týmu.
Pavel Hapal trénoval také reprezentaci Slovenska • Michal Beránek (Sport)
Baník Ostrava (2022–2025)
Po dvou letech bez angažmá převzal v říjnu 2022 Baník, kam se vrátil po více než 16 letech. Na lavičce nahradil Pavla Vrbu. V sezoně 2023/2024 skončila Ostrava čtvrtá s velkým odstupem za Spartou, Slavií a Plzní, ale v dalším ligovém ročníku se už radovala v Chance Lize z bronzu. Hapalův Baník bavil výkony i výsledky své fanoušky a se ziskem 71 bodů za sebou nechal Spartu. Po letním výprodeji došlo k výraznému poklesu formy a Hapal se téměř na den přesně po třech letech s Ostravou rozloučil.
Posledním angažmá Pavla Hapala byl Baník Ostrava, a to od roku 2022 do roku 2025 • Michal Beránek (Sport)