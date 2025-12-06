Priske po výhře bránil Vindahla: Jste k němu moc kritičtí. U nás je problém jinde
Nevypadal rozjařeně, byť jeho mužstvo bralo tři body za výhru na plném stadionu klubu, který se dere do absolutní špičky. Trenér Brian Priske ví, že fotbalová Sparta rozhodně není vyladěná, poslední týdny se jí nepovedly, negativní vrchol přišel minulou neděli při domácím pádu s Pardubicemi (2:4). Ten právě končící však ano, před výhrou v Olomouci 1:0 sebrala také postup v poháru proti nepříjemnému Artisu Brno.
Je důležitý i styl, jakým jste v Olomouci došli k vítězství? Byli jste pevnější v obraně.
„Pro celý klub bylo jednak zásadní vítězství, potřebovali jsme získat body, abychom zůstali v tabulce co nejblíže Slavii a zároveň i tím, že o body přišly Liberec a Plzeň, je dobré odskočit. Navíc proti týmu, který chce hrát nahoře, drží se v Evropě, je dobrý. Co se týče výkonu, ten se vyvíjí.“
Jak jste reagovali v pondělí po Pardubicích?
„Bylo důležité, abychom se vzájemně podívali do očí, položili věci na stůl, řekli si to upřímně na rovinu, že poslední týdny, speciálně výkon po Pardubicích, nebyly akceptovatelné. Tak se nikdo ve Spartě nesmí prezentovat.“
Byl jste hodně výrazný směrem k mužstvu?
„Nebylo to jen o mítincích se mnou, ale také hráči si to mezi sebou vyříkávali. Je důležité, že dovedou převzít odpovědnost za to, jak se daří, jaká je jeho vnitřní kultura. To bylo od nich velice dobré, projevilo se to na Artisu i v Olomouci. Doufám, že si to ponecháme, budeme v tom pokračovat.“
Novinkou bylo nasazení Pavla Kadeřábka na levou stranu. Zvládl roli?
„Kadeř pro nás řešil problém, že jsme nemohli použít na levé straně Matěje Ryneše a zároveň jsme nechtěli od první minuty nasadit Mercada. Mysleli jsme si, že nám Kadeř pomůže vyřešit tuto část sestavy. Zvládl to.“
Rozhovor pokračuje pod infografikou.
Naopak opět chyboval Peter Vindahl. Nešlo jen o neuznaný gól, ale také rozehrávku. Budete na něj nějak působit, aby byl v lepším rozpoložení?
„O gólmany se starají především Aleš Hruška a Martin Ticháček .Myslím, že Peter je v dobrém rozpoložení a také tentokrát odchytal dobrý zápas. Samozřejmě, po tom rohu měl balon udržet, ale to nemění můj názor, jak vypadal celých devadesát čtyři minut. Nebyla tam situace, kdy by se měl zachovat jinak. Vím, že jste k němu v poslední době hodně kritičtí, některé články jsem četl a musím říct, že s nimi nesouhlasím. U nás je problém jinde než u Petera.“
Kde?
„Měli jsme spoustu nešťastných situací, vlastní branky, tečované střely, to není o Peterovi. Naše defenziva může působit zranitelně a zranitelná je především v rychlých přechodech, v takzvaných transitions. To je spíš o ostatních hráčích, nejsme schopni zastavit soupeře, nepouštět je do rychlých přechodů. Jestli bych chtěl, aby Peter ten balon po rohu chytil? Ano, určitě by to chtěl i on. Někdy to vypadá hloupě, podobně jako s Jakubem Surovčíkem na Artisu, ale nemyslím, že Peter chytá špatně. Je to můj názor. Možná ho nesdílíte.“
Zlobila vás obrana Sigmy, která je nejlepší v lize?
„Olomouc je rozhodně lepší v defenzivě než v ofenzivě. Má v tom velké kvality, nepamatuju, kdy naposledy doma prohráli. Vím, že naší fanoušci nemají rádi, když jsme trpěliví na balonu, když dáme nějaké přihrávky směrem dozadu, na druhou stranu pro nás bylo důležité, abychom neumožnili Olomouci protiútoky, aby si nevytvářela tolik velkých šancí. Nám se postupně dařilo trhat obranu, byly tam náběhy, což bylo klíčové v rozhodující situaci, kterou zvládli velice dobře Mercado s Rrahmanim.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|18
|12
|6
|0
|37:13
|42
|2
Sparta
|18
|11
|4
|3
|33:21
|37
|3
Jablonec
|17
|9
|5
|3
|23:16
|32
|4
Liberec
|18
|8
|6
|4
|31:17
|30
|5
Plzeň
|18
|8
|5
|5
|33:26
|29
|6
Karviná
|17
|9
|1
|7
|31:30
|28
|7
Olomouc
|18
|7
|6
|5
|18:12
|27
|8
Hr. Králové
|17
|7
|5
|5
|29:24
|26
|9
Zlín
|18
|6
|5
|7
|21:24
|23
|10
Bohemians
|17
|5
|4
|8
|14:20
|19
|11
Teplice
|18
|4
|6
|8
|19:25
|18
|12
Ml. Boleslav
|18
|4
|4
|10
|26:40
|16
|13
Pardubice
|17
|3
|6
|8
|20:33
|15
|14
Dukla
|18
|2
|8
|8
|14:25
|14
|15
Slovácko
|18
|3
|5
|10
|11:24
|14
|16
Baník
|17
|3
|4
|10
|11:21
|13
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu