Skuhravý o Krmenčíkovi: Bude téma. Daníčka možná nechá v útoku. Kde chce posílit?
Slovácko šokovalo Plzeň, na týden starou třígólovou výhru ovšem v 19. kole Chance Ligy v Teplicích (0:1) nedokázalo navázat. I vinou toho, že na stará kolena nečekaného hroťáka Vlastimila Daníčka vymazal Denis Halinský. „Během pauzy pro nás rozhodně bude téma, jak vyřešíme vrch hřiště. Je možné, že budeme úplně bez devítkového hráče,“ nastínil trenér Roman Skuhravý. Zároveň naznačil pravděpodobný konec útočníka Michaela Krmenčíka, jemuž v Uherském Hradišti vyprší kontrakt na konči června.
Váš předchůdce Kameník poslal v průběhu podzimu Krmenčíka do béčka, pod vámi sice menší prostor dostává, ale podruhé za sebou hrál v základu na hrotu raději defenzivní záložník Daníček. Co to značí o Krmenčíkově pozici?
„To je otázka pod žebra. Vždycky býval nebezpečným útočníkem. To vidím i na tréninku, jenže ukázaná platí. Záleží jenom na něm. Nežiju z toho, co bylo nebo z délky jeho smlouvy… Zajímá mě, jakým způsobem je platný pro mužstvo. Odehrál velmi dobrý zápas se Zlínem, ale vstupy do těch dalších ukázaly, že může být přesnější, agresivnější a úspěšnější v soubojích, což nebyl. Rozhodně tohle pro nás bude téma během zimní přestávky a směrem k jarní části. Bez mučení přiznám, že řešíme budoucnost i u Kvasiny a Medveda. U Žana je mi to líto, protože jsem ho trénoval, ale je to na naše poměry drahý hráč, takže bude stoprocentně k dispozici, nebo bohužel. Je u nás na hostování, je možné, že pro jaro nebude v kádru. Nejsme samaritáni. Hráči se to dozví, někteří to ví."
Naopak Daníček trefil po rohu hlavou tyč a ještě se dostal do dvou závarů. Co rozhodlo, aby po duelu s Plzní znovu nastoupil v ofenzivní roli?
„Mužstvo poznávám, měníme ho od základu, což si troufám říct, že bylo vidět i v nyní. Chceme hrát mezi liniemi. Tentokrát to bylo pro Dáňu (Daníčka) těžší než s Plzní, protože mu Halinský nedal moc prostoru a samozřejmě mu chyběly návyky, které zákonitě nemá. Pracovitostí se přesto zase dostal do šance, z níž mohl být odměněný. Čekal jsem trošičku víc, že ho budeme dostávat do boxové hry, protože v tom je na tréninku silný. To se nám ale nedařilo a pro mě je jednou z klíčových statistik, kolik máme přihrávek v boxu, kolikrát se do něj dostaneme, což v teď od nás mnohokrát nebylo.“
Zůstane případně Daníček útočníkem i na jaře?
„Bude to téma na přechodné období, jakým způsobem vyřešit vrch hřiště. Může se stát, že do závěru sezony půjdeme úplně bez devítkového hráče, čímž Dáňu (Daníčka) využijeme na té pozici. Nebo se nám povede někoho přivést, ale tohle je zrovna post, který je podle mě celosvětově kritický (trpký úsměv).“
A co další posily pro boj o záchranu?
„To je dennodenní chleba, bavíme se o nich. Najednou volají agenti a posílají vám hráče, který neumí zatáčet doleva ani doprava. Musíme se tím prokousat natolik, aby se mužstvo okysličilo. Má dobré základy, ale potřebujeme na třech postech vytvořit konkurenční prostředí: na wingbekovi, stoperovi a na pozici ofenzivního hráče. Je mi v podstatě jedno, jestli to bude křídlo, osmička nebo hrotový útočník. Máme nějaké možnosti a uděláme všechno pro to, abychom tým okysličili. Věřte mi, že když se to nepovede, budu pracovat s klukama, kteří tu jsou, protože věřím, že za tři týdny, co je poznávám, je v našich silách, aby Slovácko nesestoupilo.“
V jakém stavu jste Slovácko dosud převzal, jak na vás hráči během čtyř odehraných zápasů zapůsobili?
„Psychický stav nemohl být dobrý, když je tým neustále na chvostu tabulky. Dlouhou dobu pracuji na tom, abych bez ohledu na to, kam přijdu a kvalitu hráčů, získal kluky na svou stranu. Troufnu si říct, že to se mi povedlo. Tyhle čtyři zápasy pro mě byly hrozně důležité. Když jsem kývnul na to, že půjdu do Slovácka, věděl jsem, že tato poslední utkání na podzim jsou abnormálně náročná pro jakéhokoli přicházejícího trenéra. Bez debat je od prvního zápasu patrná změna. Hráče stojí hodně sil na to přistoupit a ještě u tak zkušeného mužstva, jaké je na Slovácku, což není vždy stoprocentní jistota. Za to jim děkuju. Vydolovali jsme z toho, co jsme mohli. Od prvního dne hráčům vštěpuju, jak bychom chtěli hrát.“
Podle těchto měřítek jste s výkonem v Teplicích spokojen?
„Věděl jsem, že to nebude jednoduché. Teplice mají výborně organizovanou hru a rychlý přechod do útoku. Hrozně jsem se na to těšil, protože takový zápas beru jako informaci k tomu, abychom se v zimní pauze mohli co nejlépe připravit na druhou polovinu sezony. Chyběla nám kvalita a klid v předfinální fázi. Radši bych prohrál 1:0 z penalty, protože v závěru už nemělo dojít k rohovému kopu, ve chvíli, kdy jsme to měli jasně pod kontrolou, zpanikařili jsme. I to je věc, kdy na chlapcích vidím, jak strašně moc chtějí. A bez výmluv, protože ty ode mě neuslyšíte, musím zmínit, že tři týdny trénujeme na umělce a vzhledem k terénu v Teplicích bylo vidět, že v průnikových přihrávkách máme problém s kontrolou hry. Změna byla v tom, že jsme s Plzní věděli, že bude hrát 3-5-2 a chtěli jsme na ní hrát zrcadlo, ale tady nám to nevyhovovalo v presinku širokého stopera, kterého mají Teplice na pravé straně, takže jsme přešli na 3-4-3. Využijeme každý den a trénink k tomu, abychom od prvního jarního kola s Baníkem Ostrava byli lepší.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|18
|11
|4
|3
|33:21
|37
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Liberec
|18
|8
|6
|4
|31:17
|30
|5
Plzeň
|18
|8
|5
|5
|33:26
|29
|6
Karviná
|18
|9
|2
|7
|31:30
|29
|7
Olomouc
|18
|7
|6
|5
|18:12
|27
|8
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|9
Zlín
|18
|6
|5
|7
|21:24
|23
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|18
|5
|4
|9
|14:21
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Dukla
|18
|2
|8
|8
|14:25
|14
|15
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu