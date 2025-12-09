Maléry Skuhravého: krádež půjčeného auta, bouračka v opilosti, teď insolvence. Slovácko reaguje
Na přelomu devadesátých let byl největší hvězdou českého fotbalu a v italském Janově legendou klubu. Nyní je však Tomáš Skuhravý ve finančních problémech. Seznam Zprávy informovaly o tom, že současný sportovní manažer Slovácka v Chance Lize dluží přes devět milionů korun a podal na sebe insolvenční návrh. Nejde přitom zdaleka o první „Bomberův“ průšvih. Už jednou se potýkal s exekucí, nebo dostal podmínku za předstíranou krádež auta.
V osmnácti letech vystřelil postup Sparty přes Real Madrid na Santiago Bernabéu, v rudém dresu získal pět československých titulů a v roce 1990 byl s pěti góly druhým nejlepším střelcem mistrovství světa v Itálii.
Právě na Apeninském poloostrově pak zanechal největší stopu. V historickém pořadí střelců Janov CFC v nejvyšší soutěži svítí na prvním místě pořád jméno Skuhravý s 57 zásahy.
V Itálii byl za boha a často se podle toho také choval. Ještě v době aktivní kariéry mu klubový prezident Aldo Spinelli daroval Mitsubishi 3000, které Skuhravý téměř okamžitě zničil. Vůz zůstal po ošklivé havárii viset nad skalním srázem, ale Bomber vyvázl bez většího zranění. „Pospíchal jsem na trénink,“ řekl tehdy.
Na bouračky byl vyloženým expertem a rozstřelil řadu aut. Už po kariéře v Praze na Smíchově vjel do protisměru a napálil projíždějící Mercedes. Díky airbagům se naštěstí ani jednomu z řidičů nic vážnějšího nestalo. Skuhravý si odnesl roztrženou ruku a pět zlomených žeber.
Jelikož mu následně našli v krvi 1,89 promile alkoholu, tak kromě 300tisícové pokuty přišel na tři roky o řidičák.
Čtyřletá podmínka a první exekuce
O pár let později měl ještě výraznější trable se zákonem. V roce 2012 se jeho jméno hodně řešilo v médiích, když fingoval krádež zapůjčeného luxusního Mercedesu. Vůz s hodnotou dva miliony nevrátil, ale předal komplicovi, který ho následně upravil a chtěl prodat.
Od soudu tehdy Skuhravý odešel s dvouletým trestem vězení, podmíněně odloženým na zkušební dobu čtyř let.
Mimo trávník se mu nedařilo ani v dalších oblastech a ekonomické problémy řešil už před lety. V roce 2012, mimochodem právě v době, kdy se řešila krádež půjčeného auta, mu exekutoři zabavili pár kusů elektroniky, víc toho totiž neměl. Celkem přitom dlužil 2,7 milionu korun.
Penzion Bomber, který dříve provozoval v rodném Přerově nad Labem, nechal například napsat na svého otce. Tohle je přitom jen jedna z řady nepovedených investic, v nichž Skuhravý přišel o vydělané miliony.
„Mé závazky vznikly převážně z podnikatelské činnosti, kdy jsem se od roku 2004 zdržoval dlouhodobě v zahraničí a v rámci svého podnikání jsem myslel, že je vše ve správných rukou. Po svém návratu ale zjišťuji, že tomu tak nebylo, a chci všechny své záležitosti a dluhy dát do pořádku,“ sdělil sám někdejší střelec.
V 90. letech si přitom v Janově žil naprosto pohádkově. Na účet mu každý měsíc kápnul milion korun, průměrná mzda v Československu přitom tehdy činila 3 840. Skuhravý si tedy přišel na stejné peníze, jako 260 průměrných Čechoslováků dohromady.
Hvězdný status si v divokých začátcích devadesátých let užíval naplno, což se často nelíbilo třeba i tehdejšímu trenérovi reprezentace Milanu Máčalovi. „Co s ním mám dělat, když já přijedu na sraz škodovkou a on ve Ferrari?“ stěžoval si tehdy.
Podobných výstředních detailů by se našla celá řada. Jako asi první fotbalista u nás nosil na každé noze jinou kopačku, v barech pak ohromoval svým kouskem rozkousání skleničky.
Čestná funkce ve Slovácku a plat 29 tisíc
Období slávy je však dávno pryč. Nyní Skuhravý pracuje jako sportovní manažer Slovácka. V létě pak byl jmenován i do představenstva klubu, kde zase o necelé tři měsíce později skončil.
„Práce okolo klubu mě hrozně baví. Rád se točím kolem fotbalu, vždycky jsem se v něm pohyboval, celý život. Baví mě starat se o tyhle věci, hledat nové talenty. Tahle spolupráce mě prostě naplňuje,“ řekl v nedávném rozhovoru pro Sport.
Žádný velký vliv však na chod klubu podle redakčních informací nemá. Jde spíš o čestnou funkci. Tomu by odpovídal i plat, který podle Seznam Zpráv činí 29 tisíc korun hrubého. Někdejší kanonýr tak nehrál žádnou roli ani v příchodu bratrance Romana Skuhravého do pozice hlavního trenéra. Naopak, oba rodinní příslušníci spolu mají velmi chladný vztah.
„Jedná se výhradně o osobní záležitost pana Tomáše Skuhravého, kterou 1.FC Slovácko nekomentuje. Klub ze zákonných a etických důvodů neuvádí ani nepotvrzuje výši platů zaměstnanců. Pan Skuhravý nadále vykonává svou pozici sportovního manažera a uvedená skutečnost nemá žádný dopad na jeho působení v klubu ani na chod 1.FC Slovácko,“ odpověděl na dotaz Sportu tiskový mluvčí klubu Marek Jurák.
Nyní tedy po řadě eskapád Skuhravý dopadl možná na největší dno, kdy požádal o osobní bankrot. Údajně nemá žádný nemovitý ani hodnotnější majetek kromě osobních věcí.
V případě, že soud jeho žádost schválí, bude muset tři roky splácet 7 606 korun měsíčně, než se oddluží. Z více než devítimilionového dluhu by tak zaplatil necelých 300 tisíc.