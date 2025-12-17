Předplatné

Velké plány Bohemians! Klub chce odkoupit Ďolíček, už udělal první krok

Video placeholder
Kvása poprvé v Ďolíčku: emoce, rodina, top výhled. Nejlepší klobása v lize? • Zdroj: isport.tv
Poklepání na základní kámen stadionu Bohemians, který čeká kompletní rekonstrukce
Fanoušci Bohemians před startem utkání s Karvinou
Architekt Arnošt Navrátil promluvil o přestavbě legendárního Ďolíčku
Poklepání na základní kámen stadionu Bohemians, který čeká kompletní rekonstrukce
Nákres umístění nového stadionu Bohemians
Nová podoba stadionu Bohemians
18
Fotogalerie
Pavel Šťastný
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (2)

Dlouho očekávaná a výrazná rekonstrukce, ale také možná změna majitele. Bohemians chystají s Ďolíčkem do budoucna velké plány. Vršovický klub uvedl, že magistrátu hlavního města Prahy nastínil záměr stadion odkoupit.

Kultovní stadion Ďolíček je momentálně majetkem města, Bohemians si jej pronajímají. Loni došlo ke schválení dodatku nájemní smlouvy, které dalo klubu jistotu na dalších šedesát let. Proto se majitelé pustili do potřebné rekonstrukce stadionu na vlastní pěst.

Vše se postupně dalo do pohybu. Představitelé Bohemians v čele s legendou Antonínem Panenkou poklepali před nedělním ligovým zápasem s Karvinou (0:3) na základní kámen. „V únoru začne růst jižní tribuna,“ odtajnil předseda představenstva Dariusz Jakubowicz s tím, že klub čeká ještě na stavební povolení.

Nyní se Bohemians pustili do dalšího kroku, a velmi zásadního. Chtějí, aby jim Ďolíček patřil. „Klub rovná se stadion. To je rovnice, kterou dlouhodobě máme v hlavě a která by měla platit. Historicky došlo k porušení této platnosti a my bychom to nyní rádi narovnali. Proto jsme zahájili jednání s MHMP o odkupu stadionu do majetku klubu,“ uvedl ředitel Bohemians Darek Jakubowicz pro klubový web.

Záměrem se už zabývaly dva klíčové výbory pro danou problematiku a oba se k němu vyjádřily kladně. Součástí budoucí dohody má být právo na zpětný odkup stadionu do majetku města, pokud by Bohemians neplnili předem stanovené závazky.

Jednání jsou teprve na začátku. Pokud se věci posunou dopředu, Bohemians budou v následujících letech hrát na novém a vlastním stadionu ve Vršovicích.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia19136041:1645
2Sparta19115335:2338
3Jablonec19105427:2035
4Plzeň1995535:2632
5Karviná19102734:3032
6Liberec1987433:1931
7Hr. Králové1976630:2627
8Olomouc1976618:1727
9Zlín1975726:2426
10Teplice1956820:2521
11Pardubice1956825:3421
12Bohemians19541014:2419
13Ml. Boleslav19451027:4117
14Baník19351112:2514
15Dukla1928914:2714
16Slovácko19351111:2514
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (2)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů