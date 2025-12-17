Velké plány Bohemians! Klub chce odkoupit Ďolíček, už udělal první krok
Dlouho očekávaná a výrazná rekonstrukce, ale také možná změna majitele. Bohemians chystají s Ďolíčkem do budoucna velké plány. Vršovický klub uvedl, že magistrátu hlavního města Prahy nastínil záměr stadion odkoupit.
Kultovní stadion Ďolíček je momentálně majetkem města, Bohemians si jej pronajímají. Loni došlo ke schválení dodatku nájemní smlouvy, které dalo klubu jistotu na dalších šedesát let. Proto se majitelé pustili do potřebné rekonstrukce stadionu na vlastní pěst.
Vše se postupně dalo do pohybu. Představitelé Bohemians v čele s legendou Antonínem Panenkou poklepali před nedělním ligovým zápasem s Karvinou (0:3) na základní kámen. „V únoru začne růst jižní tribuna,“ odtajnil předseda představenstva Dariusz Jakubowicz s tím, že klub čeká ještě na stavební povolení.
Nyní se Bohemians pustili do dalšího kroku, a velmi zásadního. Chtějí, aby jim Ďolíček patřil. „Klub rovná se stadion. To je rovnice, kterou dlouhodobě máme v hlavě a která by měla platit. Historicky došlo k porušení této platnosti a my bychom to nyní rádi narovnali. Proto jsme zahájili jednání s MHMP o odkupu stadionu do majetku klubu,“ uvedl ředitel Bohemians Darek Jakubowicz pro klubový web.
Záměrem se už zabývaly dva klíčové výbory pro danou problematiku a oba se k němu vyjádřily kladně. Součástí budoucí dohody má být právo na zpětný odkup stadionu do majetku města, pokud by Bohemians neplnili předem stanovené závazky.
Jednání jsou teprve na začátku. Pokud se věci posunou dopředu, Bohemians budou v následujících letech hrát na novém a vlastním stadionu ve Vršovicích.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu