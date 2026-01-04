Halinský o průlomovém roce a Slavii: Teď, nebo nikdy. Kovář? Mluvili jsme každý týden
Už od roku 2022 je Denis Halinský upsaný Slavii, absolvoval s ní několik soustředění, ale v kolonce zápasů za „sešívané" má stále nulu. To se však brzy změní. Dvaadvacetiletý hráč, který se v roce 2025 vyprofiloval v Teplicích mezi stoperskou elitu ligy, v Edenu prodloužil smlouvu a po sezoně konečně dostane šanci. „Trenér Trpišovský mi říkal, že budu bojovat o základní sestavu," naznačil Halinský v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz.
Zimní pauza skončila extrémně brzy. Už 2. ledna se kolem osmé ráno museli hráči Teplic hlásit Zdenku Frťalovi v areálu stadionu Na Stínadlech. „Nebudu lhát, čekal jsem, že volno bude delší. Ale třetí den po tom, co skončila základní část už, jsem se trochu nudil, neměl jsem co dělat. Těším se do Špindlu,“ usmál se Halinský po prvním tréninku.
Váš bratranec a spoluhráč Michal Bílek nám prozradil, že kvůli své lásce k bramborovému salátu se netěší na testy. Jak jste to měl o svátcích vy?(směje se) „Tak Bilčus má rád všechno jídlo, to je známé. Já mám samozřejmě také rád salát s řízkem, ale mám výhodu, že co sním, to hned spálím. Nijak zvlášť jsem se nehlídal a váha je dobrá. Uvidíme, jak to půjde. V pondělí jedeme do Špindlu a moc se těším.“
Je to tak, zároveň po dlouhé době vyjíždějí Teplice i za teplem. Rezonuje to v klubu, který byl jako jedním z mála v lize, co zůstával na zimní přípravu v Česku?
„Určitě ano. Přišel nový majitel, tak se tu všechno posouvá. Když jsem poprvé přišel do Teplic, tak jsem také přijel rovnou do Špindlu, takže jsem byl trochu vykulený. Ale je to tam krásné a upřímně se tam parta hodně stmelí. Je to úplně něco jiného, než když se jede do zahraničí. Turecko tu přípravu akorát dovrší.“
Díky drsným podmínkám budete lépe připraveni na start jara, že?
„Je to stoprocentně výhoda. Trénovali jsme na fakt špatných terénech a v lize je to kromě top stadionů na začátku jara podobné.“
Cítíte se osobně v top formě? Chvála se na vás valí ze všech stran, tak asi není jednoduché zůstat nohama na zemi…
„Musím zaklepat, cítím se extrémně dobře. Fotbalově jsem se nikdy takhle necítil. Dal jsem si teď i trochu náročnější přípravu, protože vím, že mě čeká asi ten nejdůležitější půlrok. A když mi třeba Bilčus říká, že jsem jeden z nejlepších stoperů v lize, tak mi to samozřejmě radost dělá, ale je to vtipálek, nemůžete mu vše věřit.“ (usmívá se)
Mám pocit, že jste se na hřišti vyprofiloval i v mentálního lídra. Nebojíte se dirigovat spoluhráče, seřvat soupeře… Do toho jste musel dorůst, nebo jste to v sobě měl?
„Po celou dobu jsem věděl, že to v sobě mám, ale nějak jsem to nemohl probudit. Nakonec to ve mně nejvíc probudil právě trenér Zdenko Frťala. Našel to ve mně a i já se v této roli nyní cítím dobře. Musím v tom pokračovat, protože i Jindřich Trpišovský na mě vždy apeloval, abych to v sobě probudil. Zároveň, jak říká trenér, může to být ještě mnohem a mnohem lepší.“