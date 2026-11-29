Příběh kariéry gólmana Postavy: šokoval Česko, odmítl Olomouc. Táta fandí z nebe
Ohromil NHL. Přitom ještě před dvěma lety o brankáři Michalu Postavovi téměř nikdo nevěděl. Neodchytal žádný významný reprezentační turnaj, nikdy nebyl draftovaný. Dnes je známý jako ten, kdo zastavil Connora McDavida s Leonem Draisaitlem a ještě předtím doslova ukradl titul pro brněnskou Kometu. V podcastu Zimák představujeme celý poutavý příběh pokladu z Detroitu, se kterým ale nikdo příliš nepočítal.
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Začátky ve Valašském Meziříčí
S hokejem Postava začínal v rodném městě. Na stadion ho přivedli táta s dědou. Dnes, jak říká sám Michal, už mu fandí z nebe… I když s hokejem začal ve třech letech, do branky se poprvé postavil až v šesti. A jako za každým velkým příběhem i tady hledejte náhodu. V Postavově týmu totiž onemocněl brankář a sháněla se náhrada. Tušíte správně! Postava se dostal do branky a hned první turnaj ovládl jako nejlepší gólman. Pak už se nikdo neptal.
Třetí nejvyšší liga
Ne vždy gólmanův osud vypadal tak růžově jako dnes. Stačí se vrátit čtyři roky nazpátek. Píše se únor 2022 a Postava chytá za druholigovou Kopřivnici, zrovna slaví 20. narozeniny. O řadu jiných gólmanů ve stejném věku už dávno stojí velký svět NHL. Vrstevníci jako Jakub Dobeš, Nick Malík, Jakub Málek, Jan Bednář nebo Jakub Vondraš se po draftu radují. Na mladého Postavu ale nikdo nečeká. V době, kdy chytá až třetí nejvyšší soutěž mužů, nemůže tušit, že se jednou do NHL podívá.
Osudové setkání v Přerově
Už s nástupem do šesté třídy se Postava hokejově stěhoval do Přerova. Jako desetiletý jezdil dvě hodiny denně vlakem. K tomu hrál až do 15 let fotbal. Láska k hokeji ovšem zvítězila. V Přerově ho nejvíc vystřelily dvě sezony v A-týmu a spolupráce s Jiřím Sklenářem, trenérem brankářů. Ten se později stal trenérem gólmanů u šampionů z Pardubic. Postava měl za dva roky pod jeho velením neskutečná čísla, v sezoně 2023/24 úspěšnost zákroků neuvěřitelných 94,2 procenta. Vyhlásili ho nejlepším gólmanem první ligy i členem All-Star týmu, dosáhl na 23 výher.
Kometa vs. Olomouc
Po přerovské kapitole nastalo rozhodování, kam dál. Postava měl několik nabídek: nižší zahraniční soutěže, Olomouc a Brno. Právě dva moravské kluby se o mladého gólmana rvaly nejvíc. Bez přehánění to bylo padesát na padesát Kdo ví, kam by se kariéra Postavy ubírala, kdyby tenkrát zvolil Moru. On si ale vybral Kometu. A nesáhl vedle. I když ani v Brně ho zprvu nevnímali jako jasnou jedničku. Stáli o Aleše Stezku, tehdy brankáře farmy Seattlu, který ale v zámoří zůstal.
Zlatá pohádka
Po Stezkově rozhodnutí zbyla na Postavu menší konkurence. Ani tak se mu nevěřilo. Zvládne přechod z první ligy? Jenže proslulý flegmatik Česko šokoval. V první sezoně odchytal 42 zápasů s úspěšností 92,1 %. V play off vyskočil ještě výš: 17 zápasů, 94 procent, nejužitečnější hráč ze všech. A šampion s Kometou, který na cestě zastavil Spartu i Pardubice v nejdelší možné sérii
Ve čtvrtfinále odchytal zápas s Karlovými Vary v horečkách. Před startem finále zase dostal pukem na rozcvičce hodně nepříjemně do krku. Přesto nastoupil a pomohl Kometě ke zlatému grálu.
Co bylo dál?
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