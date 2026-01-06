Předplatné

Slavia - Basilej 3:4. Pražané odstartovali přípravu, se Švýcary těsně padli

Fotbalista Ivan Schranz.
Fotbalista Ivan Schranz.Zdroj: Pavel Mazáč / Sport
Muhammed Cham v dresu Slavie
Tomáš Holeš během jarní přípravy Slavie
Fotbalisté Slavie zahájili ve španělské Marbelle jarní přípravu
Daiki Hašioka během jarní přípravy Slavie
Jindřich Trpišovský se Zdeňkem Houšteckým během přípravy Slavie v Marbelle
Talentovaný Nor Abel Cedergen přestupuje do Slavie
Slavia odstartovala rok 2026 přípravným zápasem proti Basileji, týmu bojujícím o postup do play off Evropské ligy, a padla těsně 3:4. Ve druhé půli inkasovala tři branky. Pražané směřují přípravu na zápas Ligy mistrů s Barcelonou, kterou přivítají v Edenu 21. ledna. O své místo bojovaly (staro)nové tváře. Posila Hamidou Kante debutoval v základní sestavě. Zahrál si i Muhammed Cham, který se gólově prosadil s Ivanem Schranzem a Samuelem Isifem. Další přípravné klání „sešívaní“ hrají v sobotu 10. ledna s německým Karlsruhe od 15:30.

