Slavia loví v Karviné! Od léta podepisuje hráče, po kterých koukala Plzeň
Už s půlročním předstihem si má mistrovská Slavia zavazovat nové posily pro příští sezonu - a vybírá si hráče ve spřátelené Karviné. Smlouvu platnou od léta už měl s klubem podepsat křídelník Samuel Šigut (23), vršovický celek také prý intenzivně jedná a finišuje dohodu s dalším ofenzivním hráčem Emmanuelem Ayaosim (21). Informaci přinesl server inFotbal, potvrzují to i zdroje iSportu.
Samuel Šigut měl zamotanou hlavu. Jak informoval v minulých týdnech iSport, Karviná obdržela na šikovné křídlo dvě konkrétní zahraniční nabídky – z belgického Anderlechtu a amerického Chicaga. Klub o důležitého hráče nechtěl od jara za žádných okolností přijít, nakonec se situace vyvinula zcela jinak.
Do Karviné měla zavolat Slavia a intenzivně se vložit do jednání, na hráče se podle informací iSportu ptaly i Pardubice. Silně ve hře byla také Plzeň, kde působí bývalý kouč Karviné Martin Hyský. Klub shání rychlostně vybavená ofenzivní křídla a Šigut by do západočeské koncepce pasoval.
Hráč i jeho okolí vnímali, že pro sportovní vývoj mohla být Viktoria zajímavou adresou, navíc Hyského styl hráči sedí. Jenže slezský klub, který dlouhodobě spolupracuje se Slavií, odmítl se západočeským klubem jednat.
Nakonec to dopadlo tak, že se Šigut s velkou pravděpodobností stane od 1. července hráčem právě Slavie. Trenéři i tam koukají na rychlostní typy a Šigutovi prý dají v přípravě prostor, aby se ukázal. Podle informací iSportu je v klubu dohodnutý na čtyřleté smlouvě, pro něj lukrativní – ve finále mu zaručuje lepší podmínky, než jaké mohl mít v případě možností v zahraničí. Může jít o částku přibližně 250 000 korun měsíčně plus další bonusy.
Rychlonohý hráč vychází velmi dobře v datech, také proto po něm Slavia sáhla. Může se pojišťovat i pro případ, že by v létě odešel typologicky podobný Vasil Kušej. Druhou věcí je, že si k sobě stáhne hráče, o kterém uvažovala i západočeská Viktoria. Pro Karvinou rovněž bylo zásadní, že Šigut zůstane v týmu do konce sezony, aby neoslabovala kádr pro jarní část.
Společně se Šigutem by mohl v létě z Karviné zamířit do Slavie ještě jeden zajímavý hráč, o kterého v zimě silně stála Plzeň. Emmanuel Ayaosi měl zájem odejít za trenérem Hyským, ale Karviná rodící se dohodu stopla. Podle aktuálních informací má být i on blízko podpisu v Edenu. Jeho transfer prý ještě zfinalizovaný není, také on by ale měl do Slavie přijít od nové sezony.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|19
|13
|6
|0
|41:16
|45
|2
Sparta
|19
|11
|5
|3
|35:23
|38
|3
Jablonec
|19
|10
|5
|4
|27:20
|35
|4
Plzeň
|19
|9
|5
|5
|35:26
|32
|5
Karviná
|19
|10
|2
|7
|34:30
|32
|6
Liberec
|19
|8
|7
|4
|33:19
|31
|7
Hr. Králové
|19
|7
|6
|6
|30:26
|27
|8
Olomouc
|19
|7
|6
|6
|18:17
|27
|9
Zlín
|19
|7
|5
|7
|26:24
|26
|10
Teplice
|19
|5
|6
|8
|20:25
|21
|11
Pardubice
|19
|5
|6
|8
|25:34
|21
|12
Bohemians
|19
|5
|4
|10
|14:24
|19
|13
Ml. Boleslav
|19
|4
|5
|10
|27:41
|17
|14
Baník
|19
|3
|5
|11
|12:25
|14
|15
Dukla
|19
|2
|8
|9
|14:27
|14
|16
Slovácko
|19
|3
|5
|11
|11:25
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu