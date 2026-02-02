Gólman Dukly držel balon 21 sekund. Sudí Radina jen koukal, měl nařídit roh pro Spartu
Od této sezony platí, že gólman smí držet balon nejdéle osm sekund. Když si limit protáhne, následuje rohový kop pro soupeře. Brankář Rihards Matrevics nepustil v sobotu při zápase Dukla–Sparta (0:3) míč z ruky po dobu jednadvaceti sekund, rozhodčí Marek Radina přesto nezasáhl.
Byla to jednoznačná chyba sudího.
Podle pravidel má rozhodčí po třech sekundách, kdy gólman drží balon, zvednout ruku a viditelně odpočítávat zbývajících pět, během nichž musí dojít k rozehrávce. Držení balonu vypadá podle Pravidel následovně:
- „Gólman má míč mezi rukama nebo mezi rukou a jakýmkoliv povrchem (např. zemí, nebo vlastním tělem) nebo se jej dotkne kteroukoli částí ruky nebo paže, s výjimkou případů, kdy se míč od brankáře náhodně odrazí nebo brankář provede úmyslný obranný zákrok.“
- „Drží míč v natažené otevřené dlani.“
- „Míčem poklepává o zem nebo ho vyhazuje do vzduchu.“
Teď se podívejme na sobotní realitu z Julisky.
Čas 11:56 – Matrevics chytá sparťanský centr. Po dobu čtrnácti sekund ho drží v pravé ruce a různě se pohybuje v pokutovém území. Splňuje tedy výše uvedené parametry.
Čas 12:10 – Sudí Radina zvedá ruku na znamení, že odpočítává posledních pět sekund. Tedy o jedenáct sekund později, než měl, a v době, kdy už o šest sekund vypršel celkový povolený limit.
Čas 12:14 – Matrevics gestikuluje, že mu nejbližší sparťan brání v rozehrávce. Ten však stál v dostatečné vzdálenosti.
Čas 12:17 – Matrevics rozehrává.
Celkem si lotyšský gólman tedy ze zápasu pro sebe vzal jednadvacet sekund, o třináct více, než dovolují pravidla. Ta pamatují i na situaci, kdy hráč soupeře gólmana atakuje a ztěžuje mu rozehrávku. V takovém případě se odpočítávání přerušuje. K tomu však na Julisce nedošlo.
Sparta měla proto zahrávat rohový kop.
Redakce požádala o reakci také komisi rozhodčích, ta se však rozhodla komentovat pouze vybrané čtyři situace. Tato gólmanská mezi ně však patřit nemohla, protože sbor Libora Kovaříka zpětně vysvětluje pouze okamžiky, které spadají do kompetence VAR – především tedy případné penalty, fauly na červenou či okamžiky předcházející vstřelenému gólu.
Podle informací iSportu však komise špatné řešení situace Marku Radinovi vytkla.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|20
|13
|7
|0
|42:17
|46
|2
Sparta
|20
|12
|5
|3
|38:23
|41
|3
Jablonec
|20
|11
|5
|4
|28:20
|38
|4
Plzeň
|20
|10
|5
|5
|37:26
|35
|5
Liberec
|20
|9
|7
|4
|35:19
|34
|6
Karviná
|20
|10
|2
|8
|34:32
|32
|7
Olomouc
|20
|8
|6
|6
|19:17
|30
|8
Hr. Králové
|20
|7
|6
|7
|30:27
|27
|9
Zlín
|20
|7
|5
|8
|26:26
|26
|10
Pardubice
|20
|5
|7
|8
|26:35
|22
|11
Teplice
|20
|5
|6
|9
|20:26
|21
|12
Bohemians
|20
|5
|5
|10
|16:26
|20
|13
Ml. Boleslav
|20
|4
|6
|10
|29:43
|18
|14
Baník
|20
|3
|6
|11
|14:27
|15
|15
Slovácko
|20
|3
|6
|11
|13:27
|15
|16
Dukla
|20
|2
|8
|10
|14:30
|14
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu