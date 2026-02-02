Předplatné

Gólman Dukly držel balon 21 sekund. Sudí Radina jen koukal, měl nařídit roh pro Spartu

SESTŘIH: Dukla - Sparta 0:3. Červená, penalta i VAR v akci. Řádil Haraslín, trefa i nové posily • Zdroj: iSport.tv
Brian Priske slaví s fanoušky výhru nad Duklou
27
Ondřej Škvor
Chance Liga
Od této sezony platí, že gólman smí držet balon nejdéle osm sekund. Když si limit protáhne, následuje rohový kop pro soupeře. Brankář Rihards Matrevics nepustil v sobotu při zápase Dukla–Sparta (0:3) míč z ruky po dobu jednadvaceti sekund, rozhodčí Marek Radina přesto nezasáhl.

Byla to jednoznačná chyba sudího.

Podle pravidel má rozhodčí po třech sekundách, kdy gólman drží balon, zvednout ruku a viditelně odpočítávat zbývajících pět, během nichž musí dojít k rozehrávce. Držení balonu vypadá podle Pravidel následovně:

  • „Gólman má míč mezi rukama nebo mezi rukou a jakýmkoliv povrchem (např. zemí, nebo vlastním tělem) nebo se jej dotkne kteroukoli částí ruky nebo paže, s výjimkou případů, kdy se míč od brankáře náhodně odrazí nebo brankář provede úmyslný obranný zákrok.“
  • „Drží míč v natažené otevřené dlani.“
  • „Míčem poklepává o zem nebo ho vyhazuje do vzduchu.“

Teď se podívejme na sobotní realitu z Julisky.

Čas 11:56 – Matrevics chytá sparťanský centr. Po dobu čtrnácti sekund ho drží v pravé ruce a různě se pohybuje v pokutovém území. Splňuje tedy výše uvedené parametry.

Čas 12:10 – Sudí Radina zvedá ruku na znamení, že odpočítává posledních pět sekund. Tedy o jedenáct sekund později, než měl, a v době, kdy už o šest sekund vypršel celkový povolený limit.

Čas 12:14 – Matrevics gestikuluje, že mu nejbližší sparťan brání v rozehrávce. Ten však stál v dostatečné vzdálenosti.

Čas 12:17 – Matrevics rozehrává.

Celkem si lotyšský gólman tedy ze zápasu pro sebe vzal jednadvacet sekund, o třináct více, než dovolují pravidla. Ta pamatují i na situaci, kdy hráč soupeře gólmana atakuje a ztěžuje mu rozehrávku. V takovém případě se odpočítávání přerušuje. K tomu však na Julisce nedošlo.

Sparta měla proto zahrávat rohový kop.

Redakce požádala o reakci také komisi rozhodčích, ta se však rozhodla komentovat pouze vybrané čtyři situace. Tato gólmanská mezi ně však patřit nemohla, protože sbor Libora Kovaříka zpětně vysvětluje pouze okamžiky, které spadají do kompetence VAR – především tedy případné penalty, fauly na červenou či okamžiky předcházející vstřelenému gólu.

Podle informací iSportu však komise špatné řešení situace Marku Radinovi vytkla.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia20137042:1746
2Sparta20125338:2341
3Jablonec20115428:2038
4Plzeň20105537:2635
5Liberec2097435:1934
6Karviná20102834:3232
7Olomouc2086619:1730
8Hr. Králové2076730:2727
9Zlín2075826:2626
10Pardubice2057826:3522
11Teplice2056920:2621
12Bohemians20551016:2620
13Ml. Boleslav20461029:4318
14Baník20361114:2715
15Slovácko20361113:2715
16Dukla20281014:3014
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

