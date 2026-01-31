Předplatné

Priske chválil posily: Sonne má silný motor. Koho dopíše na soupisku pro Evropu?

SESTŘIH: Dukla - Sparta 0:3. Červená, penalta i VAR v akci. Řádil Haraslín, trefa i nové posily • Zdroj: iSport.tv
Brian Priske slaví s fanoušky výhru nad Duklou
Joao Grimaldo skóroval při svém debutu za Spartu
Joao Grimaldo skóroval při svém debutu za Spartu
Joao Grimaldo skóroval při svém debutu za Spartu
Oliver Sonne debutoval na hřišti Dukly za Spartu
Oliver Sonne debutoval na hřišti Dukly za Spartu
Jiří Fejgl
Chance Liga
Tři body Sparta sebrala lehce, což se nakonec na Dukle čekalo. Na jednoznačnou výhru 3:0 ve 20. kole Chance Ligy měli vliv také novici v kádru Letenských. Gól vstřelil Joao Grimaldo, pozici mu připravil Oliver Sonne, poslední příchozí. Trenér Brian Priske bude muset rozhodnout, koho z nových dopíše na soupisku pro Konferenční ligu. Místa jsou tři, adeptů pět: Grimaldo, Sonne, Andrew Irving, Jakub Martinec a Matyáš Vojta.

Trenére, už víte?
„Je to realita, ve které se teď pohybujeme. Je jasné, že ne všichni hráči, kteří přišli, budou moci být dopsáni na soupisku. Kdo to bude, na to si musíme ještě počkat do chvíle, kdy to bude zveřejněné. Omlouvám se, ale ta jména neřeknu.“

Na Dukle se však posily ukázaly. Jak zhodnotíte Olivera Sonneho?
„V těch pár minutách, co odehrál, ukázal, že je to velmi dobrý hráč do ofenzivy. Má silný motor, velkou kondici, hodně naběhá a navíc má skvělou pravou nohu.“

Ano, nahrál na gól Grimaldovi. Ten skóroval, ale také ztratil pár lehkých míčů. Je to tak?
„V rámci toho, v jaké je kondici, jak je připravený, odehrál dobrý zápas, měl zajímavé momenty. Kolem boxu je hodně nebezpečný. Samozřejmě jsou tam i další věci, ve kterých se musí zlepšit.“

Co myslíte?
„Určitě budeme pracovat na jeho fyzické stránce, navíc si musí osahat českou ligu, aby zjistil, jak na tom je, jak se potřebuje adaptovat. To ale platí o všech nových hráčích, kteří přišli v tomto přestupním okně.“

Co vám ukázal Andrew Irving, záložník z West Hamu United?
„Ve druhé půli nám pomohl, měl spoustu dobrých momentů. Stejně jako ostatní, co byli na hřišti, odvedl dobrý výkon.“

Proto přišlo pohodové vítězství?
„I když se to podle výsledku může zdát, nebyl to jednoduchý zápas. Známe to, v české lize se vám snadno může stát, že inkasujete branku ze standardní situace nebo rychlého přechodu do útoku. Kluci to zvládli, proto si zaslouží respekt.“

V sestavě nakonec nebyl stoper Emmanuel Uchenna. Blíží se k návratu?
„Už trénuje naplno, ale ještě jsme necítili, že je stoprocentně připravený. Očekávám, že v týdnu absolvuje další tréninky a na Zlín bude k dispozici.“

Co Veljko Brimančevič?
„Ze Španělska se vracel dříve, čekáme, že příští týden půjde do tréninku s fyzioterapeuty a individuálními kouči.“

