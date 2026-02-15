Předplatné

Dvougólový Haraslín: Kotník se mi prohnul, spěchám na regeneraci. Penalta? Věřil jsem si

Video placeholder
SESTŘIH: Sparta – Hradec Králové 2:0. Pražané na jaře nadále stoprocentní, Haraslín dvakrát skóroval • Zdroj: isportTV
Radost Lukáše Haraslína poté co proměnil penaltu v utkání s Hradcem
Gólová radost Lukáše Haraslína
Gólová radost Lukáše Haraslína
Gólová radost Lukáše Haraslína
Sparťanský křídelník Garang Kuol se snaží prosadit v duelu s Hradcem
Hradecký brankář Adam Zadražil chytá míč v duelu se Spartou
Lukáš Haraslín se dožaduje odpískání faulu
9
Fotogalerie
Pavel Šťastný
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (3)

Stačily tři zápasy a posunul se v tabulce ligových střelců s devíti trefami na druhé místo za Tomáše Chorého, na kterého ztrácí tři zásahy. Lukáš Haraslín dotlačil Spartu dvěma góly k domácímu vítězství 2:0 nad Hradcem Králové. Od startu jarní části sezony zaznamenal pět branek. „Spěchám na regeneraci,“ poznamenal slovenský reprezentant. V 68. minutě schytal nepříjemný zákrok na kotník.

Co se s vámi stalo přes zimní pauzu?
„Trénoval jsem, dělal jsem všechno stejně jako na podzim. Jsem ale rád, že mi to tam začalo konečně padat a pomáhám týmu k výhrám.“

Přesto už teď máte víc branek než za celý ligový podzim.
„Těžko říct, čím to přesně je. Po posledním zápase na podzim jsem řekl, že si jedu domů oddechnout, dát si pivo a zahrát karty. Tak možná tohle pomohlo (usmál se). Snad budu takhle dál pokračovat, protože nás čekají důležitější zápasy. Věřím, že jsme na ně po posledních dobrých zápasech připravení.“

Při penaltovém zákroku se vám viditelně prohnul kotník. Jak jste na tom zdravotně?
„Chtěl jsem zůstat v šatně, ale kluci z týmu mě vytáhli na tiskovku (usmál se). Spěchám na regeneraci, abych dal kotník do pořádku. Prohnul se mi, ale naštěstí jsem tam měl pevný tejp a možná mě zachránil.“

Byl jste přesvědčený, že rozhodčí půjde situaci přezkoumat k videu?
„Věděl jsem, že mě Kuba Uhrinčať dohrál po nevydařené střele. Cítil jsem, že se mi kotník prohnul.“

Pokutový kop jste proměnil, stejně jako proti Dukle (3:0). Máte sebevědomí?
„Věřil jsem si a jsem rád, že jsem ji proměnil. Zatím mi to tam padá.“

Vyhráli jste třetí zápas při skóre 8:0, jak vypadá Sparta podle vás na startu jarní části ligy?
„Od hodnocení jste tu stále vy. Máme ale stále na čem pracovat, čekají nás do reprezentační přestávky těžké týdny. Teď se ukáže naše síla a chuť vyhrávat zápasy. Doufám, že se na další zápasy připravíme a zvládneme je.“

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia22157049:1852
2Sparta22145343:2347
3Jablonec22126430:2042
4Plzeň22125542:2841
5Liberec22107537:2237
6Karviná221021035:3732
7Hr. Králové2286833:2930
8Olomouc2286820:2130
9Zlín2276926:2927
10Teplice2267922:2625
11Pardubice2267928:3825
12Bohemians22651119:2923
13Ml. Boleslav22471129:4719
14Baník22461216:2818
15Slovácko22371214:2916
16Dukla22291114:3315
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (3)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů