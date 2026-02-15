Dvougólový Haraslín: Kotník se mi prohnul, spěchám na regeneraci. Penalta? Věřil jsem si
Stačily tři zápasy a posunul se v tabulce ligových střelců s devíti trefami na druhé místo za Tomáše Chorého, na kterého ztrácí tři zásahy. Lukáš Haraslín dotlačil Spartu dvěma góly k domácímu vítězství 2:0 nad Hradcem Králové. Od startu jarní části sezony zaznamenal pět branek. „Spěchám na regeneraci,“ poznamenal slovenský reprezentant. V 68. minutě schytal nepříjemný zákrok na kotník.
Co se s vámi stalo přes zimní pauzu?
„Trénoval jsem, dělal jsem všechno stejně jako na podzim. Jsem ale rád, že mi to tam začalo konečně padat a pomáhám týmu k výhrám.“
Přesto už teď máte víc branek než za celý ligový podzim.
„Těžko říct, čím to přesně je. Po posledním zápase na podzim jsem řekl, že si jedu domů oddechnout, dát si pivo a zahrát karty. Tak možná tohle pomohlo (usmál se). Snad budu takhle dál pokračovat, protože nás čekají důležitější zápasy. Věřím, že jsme na ně po posledních dobrých zápasech připravení.“
Při penaltovém zákroku se vám viditelně prohnul kotník. Jak jste na tom zdravotně?
„Chtěl jsem zůstat v šatně, ale kluci z týmu mě vytáhli na tiskovku (usmál se). Spěchám na regeneraci, abych dal kotník do pořádku. Prohnul se mi, ale naštěstí jsem tam měl pevný tejp a možná mě zachránil.“
Byl jste přesvědčený, že rozhodčí půjde situaci přezkoumat k videu?
„Věděl jsem, že mě Kuba Uhrinčať dohrál po nevydařené střele. Cítil jsem, že se mi kotník prohnul.“
Pokutový kop jste proměnil, stejně jako proti Dukle (3:0). Máte sebevědomí?
„Věřil jsem si a jsem rád, že jsem ji proměnil. Zatím mi to tam padá.“
Vyhráli jste třetí zápas při skóre 8:0, jak vypadá Sparta podle vás na startu jarní části ligy?
„Od hodnocení jste tu stále vy. Máme ale stále na čem pracovat, čekají nás do reprezentační přestávky těžké týdny. Teď se ukáže naše síla a chuť vyhrávat zápasy. Doufám, že se na další zápasy připravíme a zvládneme je.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|22
|15
|7
|0
|49:18
|52
|2
Sparta
|22
|14
|5
|3
|43:23
|47
|3
Jablonec
|22
|12
|6
|4
|30:20
|42
|4
Plzeň
|22
|12
|5
|5
|42:28
|41
|5
Liberec
|22
|10
|7
|5
|37:22
|37
|6
Karviná
|22
|10
|2
|10
|35:37
|32
|7
Hr. Králové
|22
|8
|6
|8
|33:29
|30
|8
Olomouc
|22
|8
|6
|8
|20:21
|30
|9
Zlín
|22
|7
|6
|9
|26:29
|27
|10
Teplice
|22
|6
|7
|9
|22:26
|25
|11
Pardubice
|22
|6
|7
|9
|28:38
|25
|12
Bohemians
|22
|6
|5
|11
|19:29
|23
|13
Ml. Boleslav
|22
|4
|7
|11
|29:47
|19
|14
Baník
|22
|4
|6
|12
|16:28
|18
|15
Slovácko
|22
|3
|7
|12
|14:29
|16
|16
Dukla
|22
|2
|9
|11
|14:33
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu