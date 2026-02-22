Hyského černá série: stále čeká na výhru proti „S“. Dočká se na desátý pokus?
Vysoké kvality potvrzoval už na lavičce Karviné, v minulé sezoně mu pro nadstavbu těsně unikla elitní skupina Chance Ligy. Sklízel chválu za rozvoj hráčů a odvážný způsob boje. Jenže každý střet s elitní trojkou přinesl zklamání. Martin Hyský (50) schytával velmi často těžké debakly. V lize prohrál všech devět zápasů proti Spartě, Slavii i Plzni. Po podzimním nástupu do Viktorie mu nevyšel ani domácí střet se Slavií (3:5). Skolit významného soka hodlá na desátý pokus – v nedělním šlágru se Spartou.
Martin Hyský v nejvyšší české soutěži završuje teprve druhou sezonu v roli hlavního trenéra. Za více než rok v Karviné zažil mnohé úspěchy, až do posledního kola hrál v lize o nejlepší šestku. Jenže v přímém střetu s domácí elitou pokaždé přišel náraz do zdi.
Čísla vypadají až děsivě. Hyský čelil na ligové scéně Slavii, Spartě a potažmo Plzni, kde na podzim vystřídal Miroslava Koubka, celkem devětkrát. Osmkrát řídil Karvinou při nulovém zisku a skóre 7:28. Na lavičce Plzně zažil na podzim jediný zápas v Doosan areně proti Slavii. Výsledkem zábavného a divokého duelu byla prohra 3:5.
Mizernou bilanci proti velkým klukům je nejvyšší čas napravit. Hyský jistě i z osobního hlediska touží dokázat, že patří mezi českou trenérskou elitu a přelstí Briana Priskeho, šéfa sparťanské lavičky. Navíc v extra důležité nedělní klasice, kde oba týmy hrají o hodně. Plzeň se může aktuálně druhému celku ligy přiblížit na tři body, Letenští v případě úspěchu ještě víc zatlačí na vedoucí Slavii.
„Nemůžeme porovnávat Karvinou, která proti nejlepším týmům neuhrála skoro nic, důležitá je konfrontace za Plzeň,“ zdůrazňuje trenér a expert Sportu David Kobylík. „Tím, jak Viktoria hraje a jak se prezentuje, ukazuje, že ji vedou trenéři, co mají svůj styl. Upravují ho jen kosmeticky v návaznosti na soupeře. Samozřejmě si budou víc hlídat Haraslína, ale jde spíš jen o detaily, určitě nezmění ve hře něco zásadního. Jsou si vědomi své síly a nepotřebují se měnit,“ dodává.
Hyský patří k trenérům s jasnou vizí, od které nerad uhýbá. Možná právě proto ve velkých zápasech jako trenér Karviné narážel, při otevřeném způsobu boje z pozice outsidera nedokázal čelit nejvyšší české kvalitě. Nevyšla mu ani podzimní premiéra na lavičce Plzně proti Jindřichu Trpišovskému. Viktoria v zajímavém zápase pětkrát inkasovala, body se Slavií jí utekly po vlastních chybách.
K souboji se Spartou musí přistoupit jinak
„Jsem nespokojený s tím, jak jsme bránili, jak jsme byli zodpovědní dozadu. Soupeři jsme to hodně ulehčili. Góly, které jsme dostali, jsou velkou kaňkou na zápase,“ zlobil se Hyský po listopadovém šlágru.
Plzeň k souboji se Spartou musí přistoupit jinak, vyvarovat se laciných chyb. Hyský se může inspirovat u kolegů, kteří letenského obra či šampiona z Vršovic jako outsideři skolili.
Miroslav Koubek ještě s Hradcem Králové často týral Slavii, šampiona z Edenu si několikrát vychutnal i na lavičce Plzně. Před dvěma lety vyprovodil Priskeho Spartu z Doosan areny výpraskem 4:0. Jan Trousil, někdejší Koubkův asistent v Plzni, šokoval na Spartě na konci listopadu jako hlavní kouč Pardubic výhrou 4:2.
Všechny triumfy byly podmíněné precizní taktikou, částečně nachystanou šablonou na způsob hry Sparty. Trenéři vycházeli spíš z hlubšího bloku a rychlých kontrů za obranu, které méně dynamickým letenským stoperům nesedí. Zvlášť, když máte k dispozici tahové typy Višinského, Vydru nebo Lawala, se podobný recept nabízí i v případě Plzně.
Pod Hyského taktovkou se tým vyvíjí, po zimním drilu na soustředění v Benidormu působí mnohem kompaktněji. Na evropské scéně inkasovala Plzeň v hlavní fázi pouze tři branky, ve čtvrtek proti Panathinaikosu zase zareagovala na ztrátu vedení a do odvety úvodního kola play off si přivezla solidní remízu 2:2.
Obecně je Plzeň velmi silná na míči
„Zdobí ji extrémně rychlý přechod do útoku, to je základ moderního fotbalu. Používají mikrokombinace na malém prostoru, následně jdou do otevřené obrany, snaží se o smrtící brejky přes náběhy hráčů za obranu,“ popisuje Kobylík aktuální plzeňskou filozofii. „Důležitá je také variabilita krajních beků, třeba Doski se mi hodně líbí. Na druhé straně je zase skvělý driblér Memič. Už za trenéra Koubka spoléhali na nacvičené věci, ten dával ještě větší důraz na protiútok. Hyský je víc do kombinace. Obecně je Plzeň velmi silná na míči a nebojí se hrát. Výborně jim pomáhá gólman Wiegele, zapojuje se do rozehrávky,“ chválí.
Na západě Čech skvěle rozjeli jaro – čtyři ze šesti zápasů vyhráli, zdobí je výsledky v Evropě, kde podruhé za sebou mohou oslavit postup do osmifinále Evropské ligy. Skvělou formu nabral Lukáš Červ, klid dodává týmu navrátilec Patrik Hrošovský. Góly střílí stoper Dávid Krčík nebo křídelník Denis Višinský, Amara Memiče pozorně sledují skauti z elitních lig. Plzeň přes zimu také kádr rozšířila a výrazně zkvalitnila, zejména v ofenzivě mají trenéři mnoho variant.
„Plzeň dobře posílila, zároveň to od ní není žádné harakiri. Těží i z kvalitních hráčů, co třeba nejsou v základní sestavě, rotace je zatím velmi dobrá. Není náhoda, že poslední tři roky je to nejúspěšnější český klub v Evropě. Hraje fakt dobře,“ míní Kobylík.
Těžký čtvrteční zápas v Aténách ale může výkon poznamenat. „Je to malá nevýhoda, že hráli v týdnu pohár, z Řecka se vrátili až v pátek. Ne že by na to nebyli hráči zvyklí, ale Sparta přece jen v týdnu odpočívala. To může hrát v její prospěch,“ upozorňuje Kobylík.
„Očekávám zajímavý zápas, moc se na to těším. Plzeň hraje evropský fotbal, kde je hodně úspěšná a je na ní vidět rukopis trenérů – Koubka a nyní Hyského. Sparta pod Priskem se prezentuje jinak, herní styl zatím není tolik učesaný, hodně rotovala hráče. Není tam úplně jasné schéma. Plzeň je víc vyladěná, Sparta zase na jaře nabrala dobré výsledky, ač tomu její hra ne zcela odpovídala. Má teď obrovskou možnost vytvořit tlak na Slavii,“ dodává Kobylík.
Martin Hyský proti top českým klubům
proti Slavii: 0–0–4
- Slavia–Karviná 5:1
- Karviná–Slavia 0:4
- Slavia–Karviná 3:1
- Plzeň–Slavia 3:5
proti Plzni: 0–0–3
- Plzeň–Karviná 5:0
- Karviná–Plzeň 1:2
- Plzeň–Karviná 2:1
proti Spartě: 0–0–2
- Sparta–Karviná 4:1
- Karviná–Sparta 2:3
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|23
|16
|7
|0
|50:18
|55
|2
Sparta
|22
|14
|5
|3
|43:23
|47
|3
Jablonec
|23
|13
|6
|4
|31:20
|45
|4
Plzeň
|22
|12
|5
|5
|42:28
|41
|5
Liberec
|23
|10
|7
|6
|37:23
|37
|6
Karviná
|23
|10
|2
|11
|35:38
|32
|7
Hr. Králové
|23
|8
|7
|8
|33:29
|31
|8
Olomouc
|22
|8
|6
|8
|20:21
|30
|9
Zlín
|23
|7
|7
|9
|26:29
|28
|10
Teplice
|22
|6
|7
|9
|22:26
|25
|11
Pardubice
|23
|6
|7
|10
|28:40
|25
|12
Bohemians
|22
|6
|5
|11
|19:29
|23
|13
Slovácko
|23
|4
|7
|12
|16:29
|19
|14
Ml. Boleslav
|22
|4
|7
|11
|29:47
|19
|15
Baník
|22
|4
|6
|12
|16:28
|18
|16
Dukla
|22
|2
|9
|11
|14:33
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu