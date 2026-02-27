Pravděpodobné sestavy: Pošetří Slavia před derby opory? Plzeň po Evropě vsadí na...
Fotbalová Chance Liga o víkendu pokračuje 24. kolem. Už v pátek večer (18.00) jde do akce Slavia, která se v malém pražském derby představí na hřišti Dukly. Očekávané je střetnutí mezi Spartou a Baníkem, které se odehraje přesně o den později. Poslední zástupce TOP 3 z Plzně bude hrát na půdě Zlína. Jak budou vypadat základní sestavy všech týmů? Pro jejich zobrazení se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na iSportu, získáte tím i přístup do iSport Fantasy, diskusí a k výsledkům anket.
I v probíhající sezoně Chance Ligy se hraje iSport Fantasy! Svůj tým můžeš koučovat jak na webovém prohlížeči, tak i v mobilní aplikaci. Hra je zdarma a právě ty můžeš vyhrát sportovní zájezd v hodnotě 30 tisíc korun a řadu dalších atraktivních cen. Neváhej a veď svůj tým, uzávěrka sestav pro 24. kolo je už v pátek v 16:00.
Hned ve 13 z celkových 21 zápasů se Dukle nepodařilo Slavii vstřelit gól. Naposledy to bylo v dubnu 2019, střelcem byl mladý David Douděra.
Tomáš Chorý se trefil ve třech soutěžních zápasech v řadě, to se mu naposledy podařilo v roce 2024 ještě za Plzeň. Stejně jako jiní hráči je ale před derby v karetním ohrožení.
Mladá Boleslav nevstřelila branku ve třech utkáních v řadě, poprvé od dubna 2025, kdy trénoval Josef Jinoch. Na druhou stranu, od listopadu doma neprohrála.
Jan Chramosta v kariéře odehrál proti Mladé Boleslavi 9 zápasů a trefil se „jen“ třikrát. Jde tak o jeho méně oblíbeného soupeře, horší bilanci má jen s Pardubicemi.
Pardubice už si na jaře vytvořily 12 velkých šancí (se Slováckem nejvíce) a po Plzni a Slavii třetí nejvyšší počet střel (60). Trápí je ale produktivita, góly daly jen tři.
Teplice na svého soupeře umí – gól s Pardubicemi nedostaly už čtyři zápasy v řadě. Ze současného kádru je ale z vlastních střelců těchto mačů už jen Michal Bílek.
Slovan konečně udělal z domácího prostředí tvrz, zvítězil čtyřikrát v řadě. K tomu neinkasoval, což je nejdelší liberecká série od roku 2013.
Byť v posledních osmi zápasech mezi týmy padalo v průměru 2,6 branek, v posledních utkáních Hradce na stadionu U Nisy vznikly dvě remízy 0:0.
Na Baník se dlouhodobě daří Janu Kuchtovi, který mu za Spartu vstřelil čtyři branky v sedmi utkáních. V posledních dvou zápasech ale zůstal na lavičce.
I přes velkou rivalitu padlo v posledních čtyřech zápasech Baníku na Spartě v průměru jen 3,8 žlutých karet. Celkově devět na straně domácích, šest na straně hostů.
Lucky Ezeh je tikající gólovou bombou. Útočník si na jaře vytvořil nejvyšší hodnotu xG v lize (2,4), ale na branku stále čeká. V lize má 6 branek v 72 zápasech.
Společně s Duklou je Slovácko jediným týmem ligy, který ještě nevyhrál venku. Na hřišti soupeře dokonce nevstřelilo gól od 20. září (remíza 1:1 v Pardubicích).
Utká se druhý a čtvrtý nejčastěji faulující tým ligy (13 za zápas vs. 12 za zápas). Při podzimní výhře v Plzni měl Zlín méně faulů (10:18) a stejně žlutých karet (3:3).
Plzeň v minulém kole promarnila už třetí penaltu ze čtyř v této sezoně, což řadí Viktorii mezi největší smolaře v TOP 10 ligách. Na podzim proti Zlínu neproměnil Durosinmi.
Střety Sigmy a Bohemians znamenají góly na obou stranách. Bez čistého konta skončilo šest z osmi posledních zápasů, všechny se hrály v Olomouci.
Klokani celkem překvapivě rozehrávají čtvrtý nejvyšší počet rohů v lize (až 6 na zápas). V posledních třech venkovních zápasech se ale nikdy nedostali nad číslo 5.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|23
|16
|7
|0
|50:18
|55
|2
Sparta
|23
|14
|6
|3
|43:23
|48
|3
Jablonec
|23
|13
|6
|4
|31:20
|45
|4
Plzeň
|23
|12
|6
|5
|42:28
|42
|5
Liberec
|23
|10
|7
|6
|37:23
|37
|6
Olomouc
|23
|9
|6
|8
|23:22
|33
|7
Karviná
|23
|10
|2
|11
|35:38
|32
|8
Hr. Králové
|23
|8
|7
|8
|33:29
|31
|9
Zlín
|23
|7
|7
|9
|26:29
|28
|10
Bohemians
|23
|7
|5
|11
|20:29
|26
|11
Teplice
|23
|6
|7
|10
|23:29
|25
|12
Pardubice
|23
|6
|7
|10
|28:40
|25
|13
Ml. Boleslav
|23
|4
|8
|11
|29:47
|20
|14
Baník
|23
|4
|7
|12
|16:28
|19
|15
Slovácko
|23
|4
|7
|12
|16:29
|19
|16
Dukla
|23
|2
|9
|12
|14:34
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu