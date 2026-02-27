Pravděpodobné sestavy: Pošetří Slavia před derby opory? Plzeň po Evropě vsadí na...

Předplatné

Pravděpodobné sestavy: Pošetří Slavia před derby opory? Plzeň po poháru vsadí na...
Tomáš Chorý slaví branku s Ivanem Schranzem
Lukáš Mašek z Liberce (druhý zleva) fauluje Tomáše Chorého ze Slavie v pokutovém území.
Tomáš Chorý proměňuje penaltu
Branka Tomáše Chorého neplatila kvůli ofsajdu
Tomáš Koubek zasahuje v utkání se Slavií
Branka Mubaraka Suleimana neplatila kvůli předešlé ruce
Liberecký Aziz Kayondo brání Samuela Isifeho ze Slavie
Fotbalová Chance Liga o víkendu pokračuje 24. kolem. Už v pátek večer (18.00) jde do akce Slavia, která se v malém pražském derby představí na hřišti Dukly. Očekávané je střetnutí mezi Spartou a Baníkem, které se odehraje přesně o den později. Poslední zástupce TOP 3 z Plzně bude hrát na půdě Zlína. Jak budou vypadat základní sestavy všech týmů? Pro jejich zobrazení se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na iSportu, získáte tím i přístup do iSport Fantasy, diskusí a k výsledkům anket.

  • Hned ve 13 z celkových 21 zápasů se Dukle nepodařilo Slavii vstřelit gól. Naposledy to bylo v dubnu 2019, střelcem byl mladý David Douděra.

  • Tomáš Chorý se trefil ve třech soutěžních zápasech v řadě, to se mu naposledy podařilo v roce 2024 ještě za Plzeň. Stejně jako jiní hráči je ale před derby v karetním ohrožení.

  • Mladá Boleslav nevstřelila branku ve třech utkáních v řadě, poprvé od dubna 2025, kdy trénoval Josef Jinoch. Na druhou stranu, od listopadu doma neprohrála.

  • Jan Chramosta v kariéře odehrál proti Mladé Boleslavi 9 zápasů a trefil se „jen“ třikrát. Jde tak o jeho méně oblíbeného soupeře, horší bilanci má jen s Pardubicemi.

  • Pardubice už si na jaře vytvořily 12 velkých šancí (se Slováckem nejvíce) a po Plzni a Slavii třetí nejvyšší počet střel (60). Trápí je ale produktivita, góly daly jen tři.

  • Teplice na svého soupeře umí – gól s Pardubicemi nedostaly už čtyři zápasy v řadě. Ze současného kádru je ale z vlastních střelců těchto mačů už jen Michal Bílek.

  • Slovan konečně udělal z domácího prostředí tvrz, zvítězil čtyřikrát v řadě. K tomu neinkasoval, což je nejdelší liberecká série od roku 2013.

  • Byť v posledních osmi zápasech mezi týmy padalo v průměru 2,6 branek, v posledních utkáních Hradce na stadionu U Nisy vznikly dvě remízy 0:0.

  • Na Baník se dlouhodobě daří Janu Kuchtovi, který mu za Spartu vstřelil čtyři branky v sedmi utkáních. V posledních dvou zápasech ale zůstal na lavičce.

  • I přes velkou rivalitu padlo v posledních čtyřech zápasech Baníku na Spartě v průměru jen 3,8 žlutých karet. Celkově devět na straně domácích, šest na straně hostů.

  • Lucky Ezeh je tikající gólovou bombou. Útočník si na jaře vytvořil nejvyšší hodnotu xG v lize (2,4), ale na branku stále čeká. V lize má 6 branek v 72 zápasech.

  • Společně s Duklou je Slovácko jediným týmem ligy, který ještě nevyhrál venku. Na hřišti soupeře dokonce nevstřelilo gól od 20. září (remíza 1:1 v Pardubicích).

  • Utká se druhý a čtvrtý nejčastěji faulující tým ligy (13 za zápas vs. 12 za zápas). Při podzimní výhře v Plzni měl Zlín méně faulů (10:18) a stejně žlutých karet (3:3).

  • Plzeň v minulém kole promarnila už třetí penaltu ze čtyř v této sezoně, což řadí Viktorii mezi největší smolaře v TOP 10 ligách. Na podzim proti Zlínu neproměnil Durosinmi.

  • Střety Sigmy a Bohemians znamenají góly na obou stranách. Bez čistého konta skončilo šest z osmi posledních zápasů, všechny se hrály v Olomouci.

  • Klokani celkem překvapivě rozehrávají čtvrtý nejvyšší počet rohů v lize (až 6 na zápas). V posledních třech venkovních zápasech se ale nikdy nedostali nad číslo 5.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia23167050:1855
2Sparta23146343:2348
3Jablonec23136431:2045
4Plzeň23126542:2842
5Liberec23107637:2337
6Olomouc2396823:2233
7Karviná231021135:3832
8Hr. Králové2387833:2931
9Zlín2377926:2928
10Bohemians23751120:2926
11Teplice23671023:2925
12Pardubice23671028:4025
13Ml. Boleslav23481129:4720
14Baník23471216:2819
15Slovácko23471216:2919
16Dukla23291214:3415
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

