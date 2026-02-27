Sparta vs. Baník v TV: kde sledovat Chance Ligu živě?
Fotbalisté Sparty v sobotním šlágru 24. kola přivítají ostravský Baník. Slezané se momentálně zmítají ve výsledkové krizi, z níž je má vysvobodit staronový trenér Ondřej Smetana. Utkání začíná v sobotu v 18:00 na pražské Letné. Kde sledovat Sparta vs. Baník živě?
Vše o utkání Sparta Praha vs. Baník Ostrava
Datum: sobota 28. února 2026 od 18:00
Dějiště: epet Aréna, Praha
Rozhodčí: Karel Rouček
TV přenos: Oneplay Sport 1, Betano.cz, ONLINE na webu iSport.
Kde sledovat Sparta - Baník v TV?
Pro sledování tohoto zápasu a celé české nejvyšší soutěže, je třeba mít zaplacenou televizní službu Oneplay Sport, která se nachází v nabídce O2. Balíček s tímto programem (Extra Sport) vychází na 499 Kč měsíčně, pokud jste zákazníkem O2. Utkání Sparta Praha vs. Baník Ostrava začíná v sobotu 28. února od 18:00.
Kde sledovat livestream derby Sparta - Baník?
Stream šlágru Sparta vs. Baník bude k dispozici u sázkové kanceláře Betano, která vlastní práva na vysílání všech utkání Chance Ligy. Podmínkou sázkových kanceláří je pozitivní zůstatek na kontě. Průběh duelu můžete sledovat ONLINE na webu iSport.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|23
|16
|7
|0
|50:18
|55
|2
Sparta
|23
|14
|6
|3
|43:23
|48
|3
Jablonec
|23
|13
|6
|4
|31:20
|45
|4
Plzeň
|23
|12
|6
|5
|42:28
|42
|5
Liberec
|23
|10
|7
|6
|37:23
|37
|6
Olomouc
|23
|9
|6
|8
|23:22
|33
|7
Karviná
|23
|10
|2
|11
|35:38
|32
|8
Hr. Králové
|23
|8
|7
|8
|33:29
|31
|9
Zlín
|23
|7
|7
|9
|26:29
|28
|10
Bohemians
|23
|7
|5
|11
|20:29
|26
|11
Teplice
|23
|6
|7
|10
|23:29
|25
|12
Pardubice
|23
|6
|7
|10
|28:40
|25
|13
Ml. Boleslav
|23
|4
|8
|11
|29:47
|20
|14
Baník
|23
|4
|7
|12
|16:28
|19
|15
Slovácko
|23
|4
|7
|12
|16:29
|19
|16
Dukla
|23
|2
|9
|12
|14:34
|15
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu
Posledních 10 vzájemných zápasů Sparty a Baníku
|Datum
|Utkání
|27. 09. 25
|Baník Ostrava - Sparta Praha 0:3
|18. 05. 25
|Baník Ostrava - Sparta Praha 3:2
|05. 04. 25
|Baník Ostrava - Sparta Praha 1:1
|02. 11. 24
|Baník Ostrava - Sparta Praha 3:1
|14. 05. 24
|Sparta Praha - Baník Ostrava 2:1
|20. 04. 24
|Sparta Praha - Baník Ostrava 4:3
|12. 11. 23
|Baník Ostrava - Sparta Praha 0:1
|11. 03. 23
|Baník Ostrava - Sparta Praha 0:3
|19. 11. 22
|Baník Ostrava - Sparta Praha 2:3
|17. 09. 22
|Sparta Praha - Baník Ostrava 1:1