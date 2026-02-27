Předplatné

Sparta vs. Baník v TV: kde sledovat Chance Ligu živě?

Albion Rrahmani bojuje o míč s Jiřím Boulou
Albion Rrahmani bojuje o míč s Jiřím BoulouZdroj: ČTK / Ožana Jaroslav
Baník v předchozím duelu jasně prohrál se Spartou
Srdjan Plavšič stíhá Pavla Kadeřábka
Jiří Boula z Baníku
Ondřej Smetana se po čtyřech letech opět stane trenérem Baníku
Brian Priske slaví s fanoušky výhru nad Duklou
Otakar Plzák
Chance Liga
Fotbalisté Sparty v sobotním šlágru 24. kola přivítají ostravský Baník. Slezané se momentálně zmítají ve výsledkové krizi, z níž je má vysvobodit staronový trenér Ondřej Smetana. Utkání začíná v sobotu v 18:00 na pražské Letné. Kde sledovat Sparta vs. Baník živě?

Vše o utkání Sparta Praha vs. Baník Ostrava

Datum: sobota 28. února 2026 od 18:00

Dějiště: epet Aréna, Praha

Rozhodčí: Karel Rouček

TV přenos: Oneplay Sport 1, Betano.cz, ONLINE na webu iSport.

Kde sledovat Sparta - Baník v TV?

Pro sledování tohoto zápasu a celé české nejvyšší soutěže, je třeba mít zaplacenou televizní službu Oneplay Sport, která se nachází v nabídce O2. Balíček s tímto programem (Extra Sport) vychází na 499 Kč měsíčně, pokud jste zákazníkem O2. Utkání Sparta Praha vs. Baník Ostrava začíná v sobotu 28. února od 18:00.

Kde sledovat livestream derby Sparta - Baník?

Stream šlágru Sparta vs. Baník bude k dispozici u sázkové kanceláře Betano, která vlastní práva na vysílání všech utkání Chance Ligy. Podmínkou sázkových kanceláří je pozitivní zůstatek na kontě. Průběh duelu můžete sledovat ONLINE na webu iSport.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia23167050:1855
2Sparta23146343:2348
3Jablonec23136431:2045
4Plzeň23126542:2842
5Liberec23107637:2337
6Olomouc2396823:2233
7Karviná231021135:3832
8Hr. Králové2387833:2931
9Zlín2377926:2928
10Bohemians23751120:2926
11Teplice23671023:2925
12Pardubice23671028:4025
13Ml. Boleslav23481129:4720
14Baník23471216:2819
15Slovácko23471216:2919
16Dukla23291214:3415
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Posledních 10 vzájemných zápasů Sparty a Baníku

DatumUtkání
27. 09. 25Baník Ostrava - Sparta Praha 0:3
18. 05. 25Baník Ostrava - Sparta Praha 3:2
05. 04. 25Baník Ostrava - Sparta Praha 1:1
02. 11. 24Baník Ostrava - Sparta Praha 3:1
14. 05. 24Sparta Praha - Baník Ostrava 2:1
20. 04. 24Sparta Praha - Baník Ostrava 4:3
12. 11. 23Baník Ostrava - Sparta Praha 0:1
11. 03. 23Baník Ostrava - Sparta Praha 0:3
19. 11. 22Baník Ostrava - Sparta Praha 2:3
17. 09. 22Sparta Praha - Baník Ostrava 1:1

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

