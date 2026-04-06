Chorý dráždil Ostravu, pak se přiznal: Když si trošku poležíte, kluci si oddychnou
Po třítýdenní pauze najela Chance Liga zase do svého zápasového módu – a nutno dodat, že v obvyklém režimu. Minimálně co se slávisty Tomáše Chorého týče. S nadsázkou řečeno, také v Ostravě se reprezentační útočník těšil velké „popularitě“. Ve velikonočním šlágru byl hlavním aktérem. Chorý zařídil výhru 2:0 a také klasicky nalomil soupeře hraničními zákroky a provokacemi. „Ano, musíme hlídat jeho zákroky, ale i zákroky na něj,“ upozornil jeho trenér Jindřich Trpišovský.
Hned v 8. minutě naštval Tomáš Chorý tribuny vyprodaného vítkovického stadionu, když šel do vzdušného souboje s Danielem Holzerem, levý wingbek zůstal ležet, protože dostal loktem do hlavy. Měl ji sice dost nízko a dvoumetrový forvard si dělal místo kolem sebe, nicméně o faul se jednalo. Sudí Jakub Wulkan nedovolený zákrok neodpískal.
O deset minut později už Chorého evidentní žduchnutí do Michala Frydrycha viděl, protestujícímu kouči Slavie Jindřichu Trpišovskému navíc udělil žlutou kartu za nesportovní chování. V tu chvíli se patnáct tisíc lidí dostalo do varu, emoce propukly naplno.
A ještě víc hned nato, když Chorý reklamoval ruku v ostravském vápně. Reprezentační hrot si našel centr Samuela Isifeho, líznul ho hlavou na bránu a domácí stoper Matěj Chaluš jej nešťastně zasáhl rukou, kterou měl hodně od těla.
Wulkan stoprocentní penaltu neviděl, nicméně VAR ho správně opravil a Chorý suverénně poslal z pokutového kopu Pražany do vedení 1:0. Kolega z národního týmu Martin Jedlička skočil na druhou stranu, neměl šanci. Nejlepší kanonýr Chance Ligy běžel slavit svou 17. trefu k zaplněnému sektoru fanoušků SKS.
Baník následně neuhlídal autové vhazování, kdy Mojmír Chytil jednoduše sklepl balon Lukáši Provodovi a favorit zvýšil na 2:0. Slezané navíc mohli být rádi, že Abdullahi Bewene nedostal krátce před poločasovou přestávkou druhou žlutou kartu za ruku ve tváři Davida Juráska.
Vedoucí celek tabulky kontroloval duel, přesto příznivci FCB z Chorého v klidu nebyli. Po 70 minutách se na něj pískalo a hanlivě skandovalo za souboje s Frydrychem a Karlem Pojezným, po kterých zůstal ležet na perfektně připraveném trávníku. Jednatřicetiletý fotbalista se na kotel usmíval, hecoval dav za bránou v černém oblečení gesty, až jej rozhodčí Wulkan pro jistotu stopnul.
„I po derby byl Choras tématem, jestli měl, nebo neměl dostat žlutou kartu,“ vzpomněl si trenér Jindřich Trpišovský. „Jakoby souhlasím, na druhou stranu jsou na něj někdy zákroky, které nebývají vůbec posuzované. Dostane třeba loktem do obličeje a není to ani faul, nemůže na něj být nějaký hon. Ve Zlíně na něj nebyly písknuté čtyři zákroky. Jak vidíme, je důležitý i pro národní tým,“ podotkl.
Ani pokažená penalta Matěje Chaluše v úplném závěru, kterou zneškodnil Jakub Markovič, už nevířila tolik vášně jako Chorý, jenž opustil bojiště za doprovodu vulgárních nadávek v nastaveném čase. I díky němu však Vršovičtí míří za obhajobou titulu.
„Je silný v hlavě, má svůj vnitřní klid. Uzavírá se do sebe, neřeší okolí,“ uvedl kouč, jemuž se však všeobecně nezamlouvá polehávání. „Myslím si, že se hodně zneužívá pravidlo o obličeji. Kterýkoli hráč tam cítí kontakt, padá a je to pokaždé pískané. V poslední době jsme s klukama v realizáku koukali na to, že v Evropě tyhle situace přestali pískat. Což je dobře, protože pak je těžké pro rozhodčí rozlišit opravdový úder, nebo jen letmý kontakt. Všichni si asi pamatujeme doby, kdy se nepískalo nic, dokud vám netekla v obličeji krev. Osobně mi to strašně vadí, hodně se u toho rozčiluju,“ uzavřel Trpišovský.
Paradoxně Chorý se ke svému nadbytečnému zdržování sám přiznal do kamer Oneplay: „Když dostanete do hlavy, tak si trošku poležíte. Pro nás a kluky je to i menší oddych, můžeme se srovnat a dostat se trošku do zápasu. Rozkouskovali jsme to, i v tom je chytrost tohoto týmu.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|27
|20
|7
|0
|60:20
|67
|2
Sparta
|27
|17
|6
|4
|56:30
|57
|3
Plzeň
|27
|14
|7
|6
|49:33
|49
|4
Jablonec
|27
|14
|6
|7
|35:27
|48
|5
Liberec
|27
|11
|9
|7
|40:26
|42
|6
Hr. Králové
|27
|11
|7
|9
|37:32
|40
|7
Olomouc
|27
|11
|7
|9
|30:29
|40
|8
Karviná
|27
|10
|3
|14
|38:46
|33
|9
Pardubice
|27
|8
|8
|11
|33:44
|32
|10
Zlín
|27
|8
|7
|12
|32:41
|31
|11
Ml. Boleslav
|27
|7
|9
|11
|40:51
|30
|12
Teplice
|27
|6
|11
|10
|27:33
|29
|13
Bohemians
|27
|7
|6
|14
|20:34
|27
|14
Slovácko
|27
|5
|8
|14
|23:38
|23
|15
Baník
|27
|5
|7
|15
|24:38
|22
|16
Dukla
|27
|3
|10
|14
|16:38
|19
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu