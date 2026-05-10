Předplatné

Program nadstavby Chance Ligy: Termíny závěru skupiny o titul i těžká mise pro Baník

Program nadstavby Chance Ligy 2025/26
Program nadstavby Chance Ligy 2025/26Zdroj: iSport.cz
Smutní sparťané po prohře na Bohemians
Bohemians slaví s fanoušky výhru nad Spartou
Rados brankáře Bohemians Tomáše Frühwalda
Zklamaný Brian Priske
Sudí Karel Rouček uděluje žlutou kartu
David Moses se raduje z trefy proti Olomouci
David Moses se raduje z trefy proti Olomouci
22
Fotogalerie
Petr Adam
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (4)

Chance Liga se rozdělila na třetiny. Ve skupině o titul chtějí potvrdit svůj vysoký náskok fotbalisté Slavie, vše se ale zamotalo po skandálně nedohraném derby se Spartou. Ve skupině o záchranu má před sebou poslední Baník náročnou misi odvrátit přímý sestup z posledního místa. Projděte si kompletní program nadstavby.

Skupina o titul

Hraje se systémem každý s každým jednokolově. Klubům zůstává celkový počet dosažených bodů v základní části. Kluby umístěné v tabulce základní části na 1. – 3. místě hrají tři utkání na domácím stadionu, kluby umístěné na 4. – 6. místě hrají dvě utkání na domácím stadionu.

Slavia, Sparta a Plzeň mají výhodu tří domácích zápasů, zbylá trojice se představí na svém stadionu dvakrát. Slavia je blízko obhajoby titulu. Nový šampion bude mít znovu jistou účast přímo v hlavní fázi Ligy mistrů bez nutnosti hrát kvalifikaci.

Pokud Jablonec skončí do čtvrtého místa a zároveň vyhraje finále poháru, dostane se do evropských soutěží i pátý celek. Čekala by ho kvalifikace Konferenční ligy.

Rozpis utkání:

  • 1. kolo  
    Sobota 2. května 18:00  Liberec. – Slavia 1:2 (Oneplay)
    Neděle 3. května 15:30 Plzeň – Hradec Králové 3:1 (Oneplay)
    Neděle 3. května 18:30 Sparta - Jablonec 2:0 (Oneplay)
  • 2. kolo
    Sobota 9. května 16:00 Plzeň – Liberec 2:0 (Oneplay)
    Sobota 9. května 19:00 Slavia - Sparta nedohráno (Oneplay)
    Neděle 10. května 18:30 Jablonec – Hradec (Oneplay)
  • 3. kolo
    Úterý 12. května 20:00 Sparta - Plzeň (Oneplay)
    Středa 13. května 17:30 Hradec Králové - Liberec (Oneplay)
    Středa 13. května 20:00 Slavia - Jablonec (Oneplay)
  • 4. kolo
    Neděle 17. května 17:00 Hradec Králové – Slavia (Oneplay)
    Neděle 17. května 17:00 Liberec – Sparta (Oneplay)
    Neděle 17. května 17:00 Plzeň – Jablonec (Oneplay)
  • 5. kolo
    Neděle 24. května 14:00 Slavia – Plzeň (Oneplay)
    Neděle 24. května 14:00 Sparta – Hradec.(Oneplay)
    Neděle 24. května 14:00 Jablonec – Liberec (Oneplay)

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia31228165:2474
2Sparta31206562:3366
3Plzeň32178755:3559
4Jablonec311561041:3551
5Hr. Králové311471044:3749
6Liberec3212101044:3446

    Play-off o umístění

    Hraje se vyřazovacím způsobem na dvě utkání. První utkání se hrají na stadionu klubu, který se v základní části umístil níže. Vítěz play-off získá konečné 7. místo, finanční bonus a volný los pro 2. kolo Poháru FAČR pro následující sezonu.

    Semifinále:

    Finále:

    • 1. utkání
      Sobota 16. května 17:00 Karviná - Olomouc (Oneplay)
    • 2. utkání
      Sobota 23. května 14:00 Olomouc - Karviná (Oneplay)

    Skupina o záchranu

    Hraje se systémem každý s každým jednokolově. Klubům zůstává celkový počet dosažených bodů v základní části. Kluby umístěné na 11. – 13. místě hrají tři utkání na domácím stadionu, kluby na 14. – 16. místě hrají dvě utkání na domácím stadionu.

    Do druhé ligy přímo spadne pouze nejhorší tým. Stejně jako v bojích o titul mají také tři výše postavené celky skupiny o záchranu výhodu tří domácích zápasů. Týmy na 14. a 15. příčce bude čekat baráž s druhým a třetí mužstvem z druhé ligy, která je na programu na závěr sezony na konci května.

    Rozpis utkání:

    • 1. kolo
      Sobota 2. května 15:00 Baník – Mladá Boleslav 0:0 (Oneplay)
      Sobota 2. května 15:00 Zlín – Dukla 2:1 (Oneplay)
      Neděle 3. května 13:00 Teplice – Slovácko 1:1 (Oneplay)
    • 2. kolo
      Sobota 9. května 14:00 Mladá Boleslav – Zlín 1:1 (Oneplay)
      Sobota 9. května 14:00 Teplice – Baník 2:1 (Oneplay)
      Sobota 9. května 14:00 Dukla –Slovácko 0:1 (Oneplay)
    • 3. kolo
      Úterý 12. května 17:30 Mladá Boleslav – Dukla (Oneplay)
      Úterý 12. května 17:30 Zlín – Teplice (Oneplay)
      Úterý 12. května 17:30 Slovácko – Baník. (Oneplay)
    • 4. kolo
      Sobota 16. května 17:00 Slovácko. – Mladá Boleslav. (Oneplay)
      Sobota 16. května 17:00 Baník – Zlín (Oneplay)
      Sobota 16. května 17:00 Teplice – Dukla (Oneplay)
    • 5. kolo
      Sobota 23. května 14:00 Mladá Boleslav – Teplice (Oneplay)
      Sobota 23. května 14:00 Zlín – Slovácko (Oneplay)
      Sobota 23. května 14:00 Dukla – Baník (Oneplay)

    #TýmZVRPSkóreB
    1Zlín321081440:5038
    2Ml. Boleslav328131145:5337
    3Teplice327121332:4033
    4Slovácko32691728:4627
    5Baník32581926:4723
    6Dukla324111721:4523
    • Baráž o udržení
    • Sestup

    Pravidla pro určení konečného pořadí

    Pokud mají dvě nebo více družstev po odehrání základní i nadstavbové části (skupiny o titul a o záchranu) shodný počet bodů, rozhodují o jejich pořadí následující kritéria:

    • Body ze základní části
    • Body ze vzájemných utkání
    • Skóre ze vzájemných utkání
    • Góly ve vzájemných utkáních
    • Celkový brankový rozdíl 
    • Celkový počet vstřelených branek
    • Soutěž Fair-play
    • Los

    #TýmZVRPSkóreB
    1Slavia30218163:2371
    2Sparta30196560:3363
    3Plzeň30158750:3453
    4Jablonec30156941:3351
    5Hr. Králové30147943:3449
    6Liberec301210843:3046
    7Olomouc301271134:3443
    8Pardubice301181139:4641
    9Karviná301231543:5139
    10Bohemians301061426:3536
    11Ml. Boleslav308111144:5235
    12Zlín30971437:4834
    13Teplice306111329:3829
    14Dukla304111520:4223
    15Slovácko30581726:4523
    16Baník30571825:4522
    • Skupina o titul
    • Play-off o umístění
    • Skupina o záchranu

    Vstoupit do diskuze (4)

    Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

    Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

    iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

    Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

    Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

    Doporučujeme

    Články z jiných titulů