Program nadstavby Chance Ligy: Termíny závěru skupiny o titul i těžká mise pro Baník
Chance Liga se rozdělila na třetiny. Ve skupině o titul chtějí potvrdit svůj vysoký náskok fotbalisté Slavie, vše se ale zamotalo po skandálně nedohraném derby se Spartou. Ve skupině o záchranu má před sebou poslední Baník náročnou misi odvrátit přímý sestup z posledního místa. Projděte si kompletní program nadstavby.
Skupina o titul
Hraje se systémem každý s každým jednokolově. Klubům zůstává celkový počet dosažených bodů v základní části. Kluby umístěné v tabulce základní části na 1. – 3. místě hrají tři utkání na domácím stadionu, kluby umístěné na 4. – 6. místě hrají dvě utkání na domácím stadionu.
Slavia, Sparta a Plzeň mají výhodu tří domácích zápasů, zbylá trojice se představí na svém stadionu dvakrát. Slavia je blízko obhajoby titulu. Nový šampion bude mít znovu jistou účast přímo v hlavní fázi Ligy mistrů bez nutnosti hrát kvalifikaci.
Pokud Jablonec skončí do čtvrtého místa a zároveň vyhraje finále poháru, dostane se do evropských soutěží i pátý celek. Čekala by ho kvalifikace Konferenční ligy.
Rozpis utkání:
- 1. kolo
Sobota 2. května 18:00 Liberec. – Slavia 1:2 (Oneplay)
Neděle 3. května 15:30 Plzeň – Hradec Králové 3:1 (Oneplay)
Neděle 3. května 18:30 Sparta - Jablonec 2:0 (Oneplay)
- 2. kolo
Sobota 9. května 16:00 Plzeň – Liberec 2:0 (Oneplay)
Sobota 9. května 19:00 Slavia - Sparta nedohráno (Oneplay)
Neděle 10. května 18:30 Jablonec – Hradec (Oneplay)
- 3. kolo
Úterý 12. května 20:00 Sparta - Plzeň (Oneplay)
Středa 13. května 17:30 Hradec Králové - Liberec (Oneplay)
Středa 13. května 20:00 Slavia - Jablonec (Oneplay)
- 4. kolo
Neděle 17. května 17:00 Hradec Králové – Slavia (Oneplay)
Neděle 17. května 17:00 Liberec – Sparta (Oneplay)
Neděle 17. května 17:00 Plzeň – Jablonec (Oneplay)
- 5. kolo
Neděle 24. května 14:00 Slavia – Plzeň (Oneplay)
Neděle 24. května 14:00 Sparta – Hradec.(Oneplay)
Neděle 24. května 14:00 Jablonec – Liberec (Oneplay)
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|31
|22
|8
|1
|65:24
|74
|2
Sparta
|31
|20
|6
|5
|62:33
|66
|3
Plzeň
|32
|17
|8
|7
|55:35
|59
|4
Jablonec
|31
|15
|6
|10
|41:35
|51
|5
Hr. Králové
|31
|14
|7
|10
|44:37
|49
|6
Liberec
|32
|12
|10
|10
|44:34
|46
Play-off o umístění
Hraje se vyřazovacím způsobem na dvě utkání. První utkání se hrají na stadionu klubu, který se v základní části umístil níže. Vítěz play-off získá konečné 7. místo, finanční bonus a volný los pro 2. kolo Poháru FAČR pro následující sezonu.
Semifinále:
- 1. utkání
Sobota 2. května 15:00 Bohemians – Olomouc 1:3, Karviná – Pardubice 1:2 (Oneplay)
- 2. utkání
Neděle 10. května 15:00 Olomouc – Bohemians 1:2p, Pardubice – Karviná 1:3p (Oneplay)
Finále:
- 1. utkání
Sobota 16. května 17:00 Karviná - Olomouc (Oneplay)
- 2. utkání
Sobota 23. května 14:00 Olomouc - Karviná (Oneplay)
Skupina o záchranu
Hraje se systémem každý s každým jednokolově. Klubům zůstává celkový počet dosažených bodů v základní části. Kluby umístěné na 11. – 13. místě hrají tři utkání na domácím stadionu, kluby na 14. – 16. místě hrají dvě utkání na domácím stadionu.
Do druhé ligy přímo spadne pouze nejhorší tým. Stejně jako v bojích o titul mají také tři výše postavené celky skupiny o záchranu výhodu tří domácích zápasů. Týmy na 14. a 15. příčce bude čekat baráž s druhým a třetí mužstvem z druhé ligy, která je na programu na závěr sezony na konci května.
Rozpis utkání:
- 1. kolo
Sobota 2. května 15:00 Baník – Mladá Boleslav 0:0 (Oneplay)
Sobota 2. května 15:00 Zlín – Dukla 2:1 (Oneplay)
Neděle 3. května 13:00 Teplice – Slovácko 1:1 (Oneplay)
- 2. kolo
Sobota 9. května 14:00 Mladá Boleslav – Zlín 1:1 (Oneplay)
Sobota 9. května 14:00 Teplice – Baník 2:1 (Oneplay)
Sobota 9. května 14:00 Dukla –Slovácko 0:1 (Oneplay)
- 3. kolo
Úterý 12. května 17:30 Mladá Boleslav – Dukla (Oneplay)
Úterý 12. května 17:30 Zlín – Teplice (Oneplay)
Úterý 12. května 17:30 Slovácko – Baník. (Oneplay)
- 4. kolo
Sobota 16. května 17:00 Slovácko. – Mladá Boleslav. (Oneplay)
Sobota 16. května 17:00 Baník – Zlín (Oneplay)
Sobota 16. května 17:00 Teplice – Dukla (Oneplay)
- 5. kolo
Sobota 23. května 14:00 Mladá Boleslav – Teplice (Oneplay)
Sobota 23. května 14:00 Zlín – Slovácko (Oneplay)
Sobota 23. května 14:00 Dukla – Baník (Oneplay)
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zlín
|32
|10
|8
|14
|40:50
|38
|2
Ml. Boleslav
|32
|8
|13
|11
|45:53
|37
|3
Teplice
|32
|7
|12
|13
|32:40
|33
|4
Slovácko
|32
|6
|9
|17
|28:46
|27
|5
Baník
|32
|5
|8
|19
|26:47
|23
|6
Dukla
|32
|4
|11
|17
|21:45
|23
- Baráž o udržení
- Sestup
Pravidla pro určení konečného pořadí
Pokud mají dvě nebo více družstev po odehrání základní i nadstavbové části (skupiny o titul a o záchranu) shodný počet bodů, rozhodují o jejich pořadí následující kritéria:
- Body ze základní části
- Body ze vzájemných utkání
- Skóre ze vzájemných utkání
- Góly ve vzájemných utkáních
- Celkový brankový rozdíl
- Celkový počet vstřelených branek
- Soutěž Fair-play
- Los
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|30
|21
|8
|1
|63:23
|71
|2
Sparta
|30
|19
|6
|5
|60:33
|63
|3
Plzeň
|30
|15
|8
|7
|50:34
|53
|4
Jablonec
|30
|15
|6
|9
|41:33
|51
|5
Hr. Králové
|30
|14
|7
|9
|43:34
|49
|6
Liberec
|30
|12
|10
|8
|43:30
|46
|7
Olomouc
|30
|12
|7
|11
|34:34
|43
|8
Pardubice
|30
|11
|8
|11
|39:46
|41
|9
Karviná
|30
|12
|3
|15
|43:51
|39
|10
Bohemians
|30
|10
|6
|14
|26:35
|36
|11
Ml. Boleslav
|30
|8
|11
|11
|44:52
|35
|12
Zlín
|30
|9
|7
|14
|37:48
|34
|13
Teplice
|30
|6
|11
|13
|29:38
|29
|14
Dukla
|30
|4
|11
|15
|20:42
|23
|15
Slovácko
|30
|5
|8
|17
|26:45
|23
|16
Baník
|30
|5
|7
|18
|25:45
|22
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu