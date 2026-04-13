Slavia podává protest proti Chorého vyloučení: K úmyslnému plivnutí nedošlo
Fotbalová Slavia se rozhodla podat protest proti červené kartě pro Tomáše Chorého v nedělním ligovém utkání s Plzní. Odmítá, že by útočník na ležícího Sampsona Dweha plivl úmyslně. Z dostupných záběrů je patrné pouze samovolné uvolnění sliny, uvedl klub v prohlášení na svém webu.
Chorý, který do Slavie přišel právě z Plzně, po utkání řekl, že na Dweha neplivl. Šlágr 29. ligového kola v Edenu skončil bezbrankovou remízou. „Klub souhlasí s udělením žluté karty a zcela odsuzuje přehnaně emotivní reakci našeho hráče, k níž vůbec nemělo dojít. Stejně tak ale SK Slavia Praha důrazně odmítá, že by ze strany Tomáše Chorého došlo k úmyslnému plivnutí na Sampsona Dweha. Podle našeho názoru z žádného z dostupných videozáznamů nevyplývá, že taková situace nastala,“ konstatoval lídr tabulky.
Plivnutí nelze podle Slavie nikde dohledat, sliny z Chorého úst prý nejspíše ani neunikly. „Z dostupných záběrů je patrné pouze samovolné uvolnění sliny v důsledku emotivního projevu během vypjaté situace. Takovou situaci nelze považovat za úmyslné plivnutí, které musí být vědomým a cíleným jednáním vůči protihráči. Záběry zároveň neprokazují, že by sliny jakkoli zasáhly ležícího protihráče,“ napsal klub.
Dalším argumentem obhájce mistrovského titulu je skutečnost, že celou situaci na hřišti nikdo z přítomných hráčů či realizačních týmů jako plivnutí nevyhodnotil, nedostavila se žádná emotivní reakce.
Hlavní rozhodčí Marek Radina po utkání řekl, že červenou kartu Chorému udělil, protože při přezkoumání u monitoru plivnutí na ležícího soupeře viděl. „Ke změně verdiktu na červenou kartu došlo po intervenci VAR. Dle pravidel má videorozhodčí zasahovat pouze v případech zjevného pochybení. O takový případ se v této situaci nejednalo,“ uvedla Slavia.
Pražský klub připomněl, že nelze hráče sankcionovat, pokud není plivnutí jednoznačně prokázáno. Slavia proto požaduje, aby disciplinární komise Chorého dále netrestala.
Chorý dostal v tomto ligovém ročníku červenou kartu už v 3. kole za faul na hřišti Slovácka
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|28
|20
|8
|0
|60:20
|68
|2
Sparta
|28
|18
|6
|4
|57:30
|60
|3
Jablonec
|28
|15
|6
|7
|39:28
|51
|4
Plzeň
|28
|14
|8
|6
|49:33
|50
|5
Hr. Králové
|28
|12
|7
|9
|40:33
|43
|6
Liberec
|28
|11
|9
|8
|41:29
|42
|7
Olomouc
|28
|11
|7
|10
|31:31
|40
|8
Karviná
|28
|11
|3
|14
|41:47
|36
|9
Pardubice
|28
|9
|8
|11
|35:45
|35
|10
Zlín
|28
|8
|7
|13
|33:43
|31
|11
Ml. Boleslav
|28
|7
|10
|11
|41:52
|31
|12
Bohemians
|28
|8
|6
|14
|22:35
|30
|13
Teplice
|28
|6
|11
|11
|27:34
|29
|14
Slovácko
|28
|5
|8
|15
|24:41
|23
|15
Baník
|28
|5
|7
|16
|25:42
|22
|16
Dukla
|28
|3
|11
|14
|17:39
|20
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu