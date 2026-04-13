Slavia podává protest proti Chorého vyloučení: K úmyslnému plivnutí nedošlo

SESTŘIH: Slavia - Plzeň 0:0. Remízu přehlušil Chorého plivanec. Inkriminovaný záběr za červenou • Zdroj: iSport.tv
Situace, za kterou Tomáš Chorý dostal červenou kartu
Tomáš Chorý byl vyloučen za plivnutí na soupeře
Tomáš Chorý proti Plzni dostal červenou kartu
Chance Liga
Fotbalová Slavia se rozhodla podat protest proti červené kartě pro Tomáše Chorého v nedělním ligovém utkání s Plzní. Odmítá, že by útočník na ležícího Sampsona Dweha plivl úmyslně. Z dostupných záběrů je patrné pouze samovolné uvolnění sliny, uvedl klub v prohlášení na svém webu.

Chorý, který do Slavie přišel právě z Plzně, po utkání řekl, že na Dweha neplivl. Šlágr 29. ligového kola v Edenu skončil bezbrankovou remízou. „Klub souhlasí s udělením žluté karty a zcela odsuzuje přehnaně emotivní reakci našeho hráče, k níž vůbec nemělo dojít. Stejně tak ale SK Slavia Praha důrazně odmítá, že by ze strany Tomáše Chorého došlo k úmyslnému plivnutí na Sampsona Dweha. Podle našeho názoru z žádného z dostupných videozáznamů nevyplývá, že taková situace nastala,“ konstatoval lídr tabulky.

Plivnutí nelze podle Slavie nikde dohledat, sliny z Chorého úst prý nejspíše ani neunikly. „Z dostupných záběrů je patrné pouze samovolné uvolnění sliny v důsledku emotivního projevu během vypjaté situace. Takovou situaci nelze považovat za úmyslné plivnutí, které musí být vědomým a cíleným jednáním vůči protihráči. Záběry zároveň neprokazují, že by sliny jakkoli zasáhly ležícího protihráče,“ napsal klub.

Dalším argumentem obhájce mistrovského titulu je skutečnost, že celou situaci na hřišti nikdo z přítomných hráčů či realizačních týmů jako plivnutí nevyhodnotil, nedostavila se žádná emotivní reakce.

Hlavní rozhodčí Marek Radina po utkání řekl, že červenou kartu Chorému udělil, protože při přezkoumání u monitoru plivnutí na ležícího soupeře viděl. „Ke změně verdiktu na červenou kartu došlo po intervenci VAR. Dle pravidel má videorozhodčí zasahovat pouze v případech zjevného pochybení. O takový případ se v této situaci nejednalo,“ uvedla Slavia.

Pražský klub připomněl, že nelze hráče sankcionovat, pokud není plivnutí jednoznačně prokázáno. Slavia proto požaduje, aby disciplinární komise Chorého dále netrestala.

Chorý dostal v tomto ligovém ročníku červenou kartu už v 3. kole za faul na hřišti Slovácka

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia28208060:2068
2Sparta28186457:3060
3Jablonec28156739:2851
4Plzeň28148649:3350
5Hr. Králové28127940:3343
6Liberec28119841:2942
7Olomouc281171031:3140
8Karviná281131441:4736
9Pardubice28981135:4535
10Zlín28871333:4331
11Ml. Boleslav287101141:5231
12Bohemians28861422:3530
13Teplice286111127:3429
14Slovácko28581524:4123
15Baník28571625:4222
16Dukla283111417:3920
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň. budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

