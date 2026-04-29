Kadeřábek až za Sonnem: hraje o automatické prodloužení smlouvy, ale šance je malá
Nejspíš ani nečekal, že bude na konci ligové sezony potřeba počítat, jestli naplnil klíčovou podmínku. Pavel Kadeřábek, krajní obránce Sparty, je momentálně vzdálen od automatického prodloužení stávajícího kontraktu o další rok. „Ale má Spartě pořád co dát,“ zamyslel se expert deníku Sport a webu iSport Petr Ruman. Detaily ohledně opce a postoje letenského klubu zazněly už v pondělním díle Ligy naruby. Program nadstavby v Chance Lize >>>
Než se vrátil loni v létě do Sparty, potkal se s Brianem Priskem. Pavel Kadeřábek si vyslechl trenérova očekávání a zároveň mu sdělil i vlastní pohled na možné budoucí spojení.
Dnes už 34letý krajní obránce se motal především kolem tří bodů, které jasně pojmenoval už v červencovém rozhovoru pro Ligu naruby. Klíčový je následující výrok: „Nepočítám s tím, že bych měl jasnou základní sestavu.“
Šlo o očekávaný postoj, protože s ním pochodil i v minulých deseti letech v Německu. Přesto se dalo předpokládat, že bývalý obránce bundesligového Hoffenheimu se stane přirozeně stěžejní personou letenského kádru. Ještě navíc ve chvíli, kdy sparťané vydýchávali nevydařenou sezonu.