Tichý lídr Kadeřábek: Na mladé neřvu. Když ale vypustí souboj, budou se mnou mít problém

Návrat ztraceného syna po deseti letech. Pavel Kadeřábek je znovu ve Spartě a ta od něho čeká, že bude vůdcem, jehož tolik potřebuje. Předpoklady pro to má, ale zcela jiné než kapitán s dvěma tituly Ladislav Krejčí, jehož bylo všude plno. Proti němu je Kadeřábek pan Nenápadný, jenž na to půjde po svém. Strhne ostatní svým neokázalým příkladem?

Měl jste pochyby při přijetí nabídky Sparty? Proces se zdál zdlouhavý.

„Tu otázku jsem čekal, proto na ni jsem připravený. Oficiální nabídka na papíře přišla ve středu a v sobotu jsme byli domluvení.“

S Tomášem Rosickým jste však byli na telefonu mnohem déle.

„Vlastně poprvé to bylo v únoru, kdy jsme se dohodli, že se během březnové reprezentační pauzy potkáme na Letné. Tam proběhl první oficiální kontakt mezi námi.“

Takže pochyby opravdu nepřišly?

„Neměl jsem je. Pro mě není rozhodující, v jaké situaci se Sparta nachází nebo se nacházela po sezoně. Prostě se vracím do klubu, který miluju, a nekoukám na to, jestli skončila čtvrtá, první. Vracím se domů. Vždycky jsem si říkal, že to chci ve Spartě ještě zkusit. Vyčítal bych si, kdybych ji nepodepsal.“

Přesto bych ještě zůstal u otazníků. Konkurence je ve Spartě jiná než před deseti lety, ne? Na vaše místo se hlásí Angelo Preciado.

„Ale já jsem na ni zvyklý celých deset let v Německu. Na každém tréninku jsem musel být schopný dokazovat, že na tu sestavu mám. A nevidím rozdíl, jestli to bylo v Hoffenheimu, nebo ve Spartě. Fotbal se, podle mě, posunul takovým stylem, že nikoho nezajímá, že se Kadeřábek vrací do Sparty a bude hrát jen proto, že to je Kadeřábek.“

Jak s tím bojujete?

„Mám to nastavené v hlavě pořád stejně, celých deset let. Je to jednoduché. Na každém tréninku se snažím dokazovat, že jsem lepší než konkurence. A to se budu snažit dělat dál.“

A co očekávání? Nemohou se najít lidé, kteří ve vás uvidí spasitele, notabene po takové sezoně, která proběhla?