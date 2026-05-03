Spokojený Hyský: Chválím realizák, standardky jsou Bakošova práce. Jaký byl plán s Vydrou?
V neděli napravila Plzeň dva nepovedené domácí zápasy, proti Hradci (3:1) navázala na tři body z Ostravy. Odstartovat nadstavbu úspěšně bylo naprosto klíčové. Martin Hyský po utkání vyzdvihl mužstvo za reakci ve druhém poločase a vypíchl i práci svých kolegů. Viktorii pomohly také nacvičené standardky, ze kterých dvakrát udeřila. S týmem je hodně piluje asistent Marek Bakoš. „Dneska nám to vyšlo,“ hlásil spokojený Hyský, hlavní kouč Viktorie. Program nadstavby v Chance Lize >>>
Šlo o zápas dvou poločasů?
„S takovým hodnocením souhlasím. Z naší strany to byly výkonnostně dva rozdílné poločasy. V prvním jsme spokojeni nebyli. Byli jsme rádi, že jsme do šaten šli za stavu jedna jedna. Věřil jsem týmu, že zápas dotáhneme a otočíme. Chci kluky pochválit. Prohráli jsme předtím dva zápasy doma, proti Hradci dostali rychlý gól. Brzy jsme srovnali na jedna jedna, to nám hodně pomohlo. Rychlý gól na začátku druhé půle nám dal víc klidu a sebevědomí. Hráli jsme přesně tak, jak jsme chtěli. Byli jsme silní s míčem, mnohem přesnější, vytvářeli si příležitosti. Pochválím také střídající hráče - Mohamed Toure i Alex Sojka nám hodně pomohli. Byl to důležitý krok k našemu cíli.“
Co se o přestávce dělo v šatně?
„Pokaždé je to jiné, snažíte se najít způsob, jak mužstvu pomoct. Někdy je potřeba zvýšit hlas, někdy být klidnější a věcnější. Já byl hodně naštvaný za to, jak jsme odehráli první poločas. Nebyli jsme nebezpeční, hráli bez odvahy, soupeři dali spousty prostoru pro kombinace, z hlediska obranné fáze a presinku to dobré nebylo. Spíš jsem byl věcný, klidnější, ukázali jsme si, co na Hradec funguje, to se potvrdilo ve druhém poločase. Bylo jasné, že musíme ukázat větší kvalitu a to se stalo. Děkuju mužstvu, klukům. Chválím i realizák, dneska nám pomohly standardky, dali jsme z nich dva důležité góly. To je práce Marka Bakoše, dneska nám to vyšlo.“
Kope je Patrik Hrošovský tak výborně?
„Rohů jsme měli proti Hradci osm. Vždycky když to zahrajeme tak, jak máme, jsme z nich nebezpeční. Padly z toho dva góly, ukázalo se, jak kvalitní hráče máme a Patrik mezi ně patří. Zároveň chci být náročný – z osmi musí být aspoň šestkrát správně trefený nebezpečný prostor, kam to chceme hrát. Dneska nám to úplně nelétalo. Je skvělé, že jsme dvakrát skórovali. Ale je potřeba mít konzistentnost, dostat to tam víckrát. Všichni víme, že standardky jsou velká pomoc.“
Jaký jste měli plán s Matějem Vydrou, který nastoupil poprvé po zranění od začátku?
„Zdravotně je na tom Matěj dobře, je stoprocentně připravený a zpátky. Proto nastoupil od začátku. Po takhle dlouhé pauze není úplně jednoduché naskočit a chytit tempo. Určitě má na to hrát lepší zápasy a podávat lepší výkony. Jeho střídání bylo plánované, věděli jsme, že devadesát minut nevydrží. Rozhodl jsem se pro výměnu už v poločase, a jak jsem zmínil - střídání nám hodně pomohla.“
Pomohli jste si v boji o třetí místo?
„Věděli jsme, jak důležitý krok to dneska je. Jednou z motivací bylo doma vítězně odměnit naše super fanoušky. Naposledy jsme doma vyhráli patnáctého března s Bohemkou, to je delší doba. Dvakrát se nám to výsledkově a s Pardubicemi ani herně vůbec nepovedlo. Naší motivací bylo podat dobrý výkon odskočit Hradci o tři body. To se povedlo. Ale uvědomujeme si, že rozhodně není konec, musíme udělat další krok za týden.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|31
|22
|8
|1
|65:24
|74
|2
Sparta
|31
|20
|6
|5
|62:33
|66
|3
Plzeň
|31
|16
|8
|7
|53:35
|56
|4
Jablonec
|31
|15
|6
|10
|43:36
|51
|5
Hr. Králové
|31
|14
|7
|10
|44:37
|49
|6
Liberec
|31
|12
|10
|9
|44:32
|46