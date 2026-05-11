Sparta vs. Plzeň v TV. Kde sledovat Chance Ligu živě?

John Mercado ze Sparty a Václav Jemelka z Plzně
Fotbalisty Sparty čeká po skandálním derby domácí šlágr s Viktorií Plzeň. Zatímco Letenské decimují disciplinární tresty i zdravotní absence, Západočeši minule porazili Liberec 2:0 a v posledních dnech se těší dobré formě. Jak tato bitva dopadne, zjistí fanoušci už v úterý 12. května ve 20:00. Kde sledovat Sparta vs. Plzeň živě? Program nadstavby naleznete ZDE>>>

Vše o utkání Sparta Praha vs. Viktoria Plzeň

Datum: úterý 12. května 2026 od 20:00

Dějiště: epet Aréna, Praha

Rozhodčí: Jan Beneš

TV přenos: Oneplay Sport 1, Betano.cz, ONLINE na webu iSport.

Kde sledovat Sparta – Plzeň v TV?

Chcete-li sledovat tento zápas i celou českou nejvyšší soutěž, neobejdete se bez televizní služby Oneplay Sport, která je součástí nabídky O2. Balíček Extra Sport s tímto programem vyjde zákazníky O2 na 499 Kč měsíčně. Utkání Sparta Praha vs. Viktoria Plzeň startuje v úterý 12. května ve 20:00.

Kde sledovat livestream Sparta vs. Plzeň?

Stream ze šlágru Sparta – Plzeň nabídne sázková kancelář Betano, která drží práva na vysílání všech utkání Chance Ligy. Podmínkou pro sledování je aktivní účet a kladný zůstatek na kontě (stačí minimálně 10 Kč). Průběh duelu můžete sledovat ONLINE na webu iSport.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia31228165:2474
2Sparta31206562:3366
3Plzeň32178755:3559
4Jablonec321571042:3652
5Hr. Králové321481045:3850
6Liberec3212101044:3446

    Posledních 20 vzájemných zápasů Sparty a Plzně

    Souboje Sparty s Plzní patří k vrcholům tuzemské scény. V probíhající sezoně Chance Ligy se jedná o třetí měření sil, když v předchozím duelu oba soupeři pouze remizovali. přičemž předchozí duel skončil nerozhodně. Z posledních 20 střetnutí mají celkově lepší bilanci viktoriáni, kteří si připsali devět vítězství. Sparta se radovala v osmi případech a tři zápasy vítěze nepoznaly.

    DatumUtkání
    22. 02. 26Viktoria Plzeň - Sparta Praha 0:0
    20. 09. 25Sparta Praha - Viktoria Plzeň 2:1
    27. 04. 25Viktoria Plzeň - Sparta Praha 2:0
    23. 04. 25Sparta Praha - Viktoria Plzeň 1:0
    30. 03. 25Sparta Praha - Viktoria Plzeň 2:4
    27. 10. 24Viktoria Plzeň - Sparta Praha 1:0
    26. 05 .24Sparta Praha - Viktoria Plzeň 1:1
    22. 05. 24Viktoria Plzeň - Sparta Praha 1:2
    10. 03. 24Viktoria Plzeň - Sparta Praha 4:0
    30. 09. 23Sparta Praha - Viktoria Plzeň 2:1
    27. 05. 23Sparta Praha - Viktoria Plzeň 0:1
    26. 04. 23Sparta Praha - Viktoria Plzeň 2:1
    05. 11. 22Viktoria Plzeň - Sparta Praha 0:1
    08. 05. 22Viktoria Plzeň - Sparta Praha 3:0
    13. 02. 22Sparta Praha - Viktoria Plzeň 2:2
    11. 09. 21Viktoria Plzeň - Sparta Praha 3:2
    12. 05. 21Sparta Praha - Viktoria Plzeň 3:1
    08. 11. 20Viktoria Plzeň - Sparta Praha 3:1
    28. 06. 20Viktoria Plzeň - Sparta Praha 2:1
    17. 06. 20Sparta Praha - Viktoria Plzeň 2:1

    Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

    Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

