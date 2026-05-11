Sparta vs. Plzeň v TV. Kde sledovat Chance Ligu živě?
Fotbalisty Sparty čeká po skandálním derby domácí šlágr s Viktorií Plzeň. Zatímco Letenské decimují disciplinární tresty i zdravotní absence, Západočeši minule porazili Liberec 2:0 a v posledních dnech se těší dobré formě. Jak tato bitva dopadne, zjistí fanoušci už v úterý 12. května ve 20:00. Kde sledovat Sparta vs. Plzeň živě? Program nadstavby naleznete ZDE>>>
Vše o utkání Sparta Praha vs. Viktoria Plzeň
Datum: úterý 12. května 2026 od 20:00
Dějiště: epet Aréna, Praha
Rozhodčí: Jan Beneš
TV přenos: Oneplay Sport 1, Betano.cz, ONLINE na webu iSport.
Kde sledovat Sparta – Plzeň v TV?
Chcete-li sledovat tento zápas i celou českou nejvyšší soutěž, neobejdete se bez televizní služby Oneplay Sport, která je součástí nabídky O2. Balíček Extra Sport s tímto programem vyjde zákazníky O2 na 499 Kč měsíčně. Utkání Sparta Praha vs. Viktoria Plzeň startuje v úterý 12. května ve 20:00.
Kde sledovat livestream Sparta vs. Plzeň?
Stream ze šlágru Sparta – Plzeň nabídne sázková kancelář Betano, která drží práva na vysílání všech utkání Chance Ligy. Podmínkou pro sledování je aktivní účet a kladný zůstatek na kontě (stačí minimálně 10 Kč). Průběh duelu můžete sledovat ONLINE na webu iSport.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|31
|22
|8
|1
|65:24
|74
|2
Sparta
|31
|20
|6
|5
|62:33
|66
|3
Plzeň
|32
|17
|8
|7
|55:35
|59
|4
Jablonec
|32
|15
|7
|10
|42:36
|52
|5
Hr. Králové
|32
|14
|8
|10
|45:38
|50
|6
Liberec
|32
|12
|10
|10
|44:34
|46
Posledních 20 vzájemných zápasů Sparty a Plzně
Souboje Sparty s Plzní patří k vrcholům tuzemské scény. V probíhající sezoně Chance Ligy se jedná o třetí měření sil, když v předchozím duelu oba soupeři pouze remizovali. přičemž předchozí duel skončil nerozhodně. Z posledních 20 střetnutí mají celkově lepší bilanci viktoriáni, kteří si připsali devět vítězství. Sparta se radovala v osmi případech a tři zápasy vítěze nepoznaly.
|Datum
|Utkání
|22. 02. 26
|Viktoria Plzeň - Sparta Praha 0:0
|20. 09. 25
|Sparta Praha - Viktoria Plzeň 2:1
|27. 04. 25
|Viktoria Plzeň - Sparta Praha 2:0
|23. 04. 25
|Sparta Praha - Viktoria Plzeň 1:0
|30. 03. 25
|Sparta Praha - Viktoria Plzeň 2:4
|27. 10. 24
|Viktoria Plzeň - Sparta Praha 1:0
|26. 05 .24
|Sparta Praha - Viktoria Plzeň 1:1
|22. 05. 24
|Viktoria Plzeň - Sparta Praha 1:2
|10. 03. 24
|Viktoria Plzeň - Sparta Praha 4:0
|30. 09. 23
|Sparta Praha - Viktoria Plzeň 2:1
|27. 05. 23
|Sparta Praha - Viktoria Plzeň 0:1
|26. 04. 23
|Sparta Praha - Viktoria Plzeň 2:1
|05. 11. 22
|Viktoria Plzeň - Sparta Praha 0:1
|08. 05. 22
|Viktoria Plzeň - Sparta Praha 3:0
|13. 02. 22
|Sparta Praha - Viktoria Plzeň 2:2
|11. 09. 21
|Viktoria Plzeň - Sparta Praha 3:2
|12. 05. 21
|Sparta Praha - Viktoria Plzeň 3:1
|08. 11. 20
|Viktoria Plzeň - Sparta Praha 3:1
|28. 06. 20
|Viktoria Plzeň - Sparta Praha 2:1
|17. 06. 20
|Sparta Praha - Viktoria Plzeň 2:1