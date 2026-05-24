SESTŘIH: Jablonec - Liberec 2:1. Slovan v nadstavbě nezískal ani bod, Rýzek vyloučen
Jablonečtí fotbalisté v podještědském derby porazili Liberec 2:1 a v nadstavbové skupině o titul oslavili v posledním zápase sezony první výhru. Hosté hráli od 15. minuty bez vyloučeného slovenského obránce Martina Rýzka. Střídající Filip Zorvan využil početní převahu ve 38. minutě hned po svém příchodu na hřiště. Vlastní gól Gruzínce Vachtanga Čanturišviliho v 72. minutě znamenal vyrovnání, ale srbský obránce Nemanja Tekijaški už za čtyři minuty vrátil domácím vedení.
Jablonec svého severočeského rivala zdolal doma v lize poprvé od března a po pěti vzájemných zápasech. Už před utkáním bylo jasné, že skončí stejně jako loni pátý a jeho dnešní soupeř šestý, což je jeho nejlepší umístění od roku 2021.
Slovan v dubnu vyhrál na Střelnici 2:1, ale od té doby nezískal v pěti zápasech nadstavby ani jeden bod. Také Jablonci se závěr sezony nepovedl a z předchozích šesti kol vybojoval jen jednu remízu. V posledních zápasech schytal pětibrankové debakly od Plzně a Slavie a ve středu prohrál ve finále poháru s Karvinou.
Trenér Luboš Kozel ve srovnání s tímto zápasem změnil sestavu na pěti místech. Do branky se postavil slovinský gólman Mihelak, do obrany Ukrajinec Obinaja, do zálohy se vrátili Slovák Nebyla s Polidarem a do útoku Chramosta, který dnes jako sedmnáctý fotbalista v historii nasbíral 400 startů v české lize.
Liberecký kouč Radoslav Kováč po prohře na Letné udělal čtyři změny. Nastoupit nemohli vyloučený ugandský obránce Kayondo a lotyšský kanonýr Krollis, který nasbíral osm žlutých karet. Do branky se vrátil Koubek, do základu Icha a Hodouš s obličejovou maskou chránící zlomenou čelist. V tříčlenné obraně debutoval Rýzek, který v sobotu oslavil 21. narozeniny a zatím hrál jen za „béčko“ v ČFL.
Na trávníku při premiéře vydržel jen čtvrthodiny, než nešikovně zasáhl unikajícího Chramostu a viděl červenou kartu. Pro Slovan byla v této sezoně už sedmá, jen Slavia má ještě o jednu víc.
Chramosta byl při svém jubilejním startu při chuti. Hned v úvodu se dostal až před Koubka, ale z úhlu ho neprostřelil. Na druhé straně byl v ještě lepší pozici Letenay, jenže ani on neuspěl. Jeho slovenský krajan Dulay už v oslabení trefil tyč.
Nespokojený domácí kouč Kozel poslal už ve 36. minutě na hřiště místo Obinaji Zorvana. Žolík se za necelé dvě minuty dostal k odraženému míči a přesnou hlavičkou se podruhé v sezoně zapsal mezi ligové střelce. V nastavení prvního poločasu ho málem napodobil Polidar, jeho hlavičku však zastavilo břevno.
Po změně stran tlak domácích pokračoval a Koubek musel vytáhnout na roh umístěnou Chramostovu střelu. Po hodině hry vyměnil trenér Kováč celý tříčlenný útok a náhradníci výrazně přispěli k vyrovnání. Lexa hledal centrem Maška a Čanturišvili si srazil míč do vlastní sítě.
Liberecký střelecký půst skončil po 382 minutách, ale Tekijaški ve svém 100. zápase v české lize šel důrazně za vyraženým míčem a čtvrtým gólem v sezoně nejvyšší soutěže zařídil domácím tři body. Střídající slovinský útočník Malenšek šel v závěru sám na branku hostí, ale Koubka nepřekonal a na svůj premiérový gól v české nejvyšší soutěži musí ještě počkat.
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|35
|24
|8
|3
|74:31
|80
|2
Sparta
|35
|23
|7
|5
|69:34
|76
|3
Plzeň
|35
|18
|9
|8
|60:38
|63
|4
Hr. Králové
|35
|16
|8
|11
|50:41
|56
|5
Jablonec
|35
|16
|7
|12
|45:47
|55
|6
Liberec
|35
|12
|10
|13
|45:39
|46