Předplatné

Táborsko - Baník 0:5. Debakl v odvetě, hosté drama nedopustili. Třikrát pálili mladíci

Marek Havran slaví svůj gól
Marek Havran slaví svůj gólZdroj: Václav Pancer
Martin Jedlička před fanoušky ostravského Baníku
Karel Pojezný se spoluhráči slaví gól do sítě Táborska
Fanoušci Baníku Ostrava
Trenér ostravského Baníku Josef Dvorník
Fotbalisté Baníku před kotlem svých příznivců
Karel Pojezný centruje do vápna Táborska
Fotbalisté Baníku a Táborska
9
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (8)

Fotbalisté Baníku Ostrava v odvetě barážového dvojzápasu zvítězili 5:0 na hřišti Táborska a udrželi se v první lize. Slezané navázali na úvodní domácí výhru 3:0. Dnes je poslal do vedení v 25. minutě Karel Pojezný a ještě do poločasu zvýšil Vít Škrkoň. Po změně stran se prosadili Marek Havran, Daniel Holzer a podruhé Škrkoň. Program baráže o Chance Ligu >>>

Táborsko nepřešlo přes baráž ani na druhý pokus, předloni podlehlo Českým Budějovicím. Baráž se hraje od sezony 2018/19 a ještě se nestalo, že by z ní prvoligový celek sestoupil. Další šanci přepsat tuto statistiku bude mít v neděli Artis Brno, který však musí ve venkovní odvetě se Slováckem dohnat manko 1:4 z domácího utkání.

KonecLIVE
05

Vstoupit do diskuze (8)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů