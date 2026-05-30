Táborsko - Baník 0:5. Debakl v odvetě, hosté drama nedopustili. Třikrát pálili mladíci
Fotbalisté Baníku Ostrava v odvetě barážového dvojzápasu zvítězili 5:0 na hřišti Táborska a udrželi se v první lize. Slezané navázali na úvodní domácí výhru 3:0. Dnes je poslal do vedení v 25. minutě Karel Pojezný a ještě do poločasu zvýšil Vít Škrkoň. Po změně stran se prosadili Marek Havran, Daniel Holzer a podruhé Škrkoň. Program baráže o Chance Ligu >>>
Táborsko nepřešlo přes baráž ani na druhý pokus, předloni podlehlo Českým Budějovicím. Baráž se hraje od sezony 2018/19 a ještě se nestalo, že by z ní prvoligový celek sestoupil. Další šanci přepsat tuto statistiku bude mít v neděli Artis Brno, který však musí ve venkovní odvetě se Slováckem dohnat manko 1:4 z domácího utkání.